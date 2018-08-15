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Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Donald Trump, Pastör Brunson’un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi

15.08.2018 - 09:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ile ABD arasında devam eden Brunson krizi hakkındaki sorularını cevapladı.

Sanders'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeli elektronik mallar hakkında verdiği boykot kararı hatırlatılarak, ABD'nin de Türkiye'den aldığı ürünleri aynı şekilde boykot edip etmeyeceği sorusu yöneltildi. Sanders, "Bu konu hakkında herhangi bir idari duyurum yok" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Sanders, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye Büyükelçisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Konu hakkındaki devam eden endişelerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bir Türk vatandaşını tutuklaması meselesinde İsrail hükümetine Türk vatandaşını bırakması için telkinde bulunulduğunu hatırlatarak, Pastör Brunson meselesinde Türkiye’nin tavrının bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusu üzerine ise Sanders, "Başkan Donald Trump Pastör Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" yanıtı verdi. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 16 dakika önce
    Dunya dengelerinin ekonomik dengelerin ve yaptirimlarin son buldugu bir dunya dengesi degisecek
  • Misafir 16 dakika önce
    hayaller ve hayatlar
  • Misafir 29 dakika önce
    Yaşayacağı daha çok hayal kırıklığı olacak
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