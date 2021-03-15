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Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan refakatsiz yasa dışı göçmen çocuklarla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını suçladı. Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarına dair basına yansıyan iddiaları da doğrulayan Psaki, karşı taraftan henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı
AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika sınırından yasa dışı yollarla geçen ve bölgedeki tutuk evlerinde tutulan refakatsiz çocukların sayılarının her geçen gün artmasına ilişkin Psaki, "Bunun ciddi bir problem olduğunu kabul ediyoruz ancak bir önceki yönetim bize, tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi dağılmış ve işe uygulanamaz bir göçmen sistemi bıraktı. Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Psaki, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddialarının ardından, birçok kesim tarafından Cuomo'ya yapılan istifa çağrılarına Biden'ın destek verip vermediği sorusunu yanıtsız bıraktı. Psaki, "Her kadının iddiası ciddiye alınıp araştırılmalı. Bağımsız soruşturmaları destekliyoruz ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bağlamında da tüm valilerle yakın iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Psaki, Trump'ın destekçilerini aşıya teşvik etmesi durumunda ise Beyaz Saray'ın bunu memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.

KUZEY KORE AÇIKLAMASI

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu ülke basınında Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Psaki, "Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık." dedi.

Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerinin altını çizen Psaki, "Kuzey Kore konusunda, Japon ve Kuzey Koreli ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz, yeni yaklaşım yolları arayacağız, üç taraflı müzakereler de dahil onların fikirlerini dikkatle dinleyeceğiz. Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız, gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık." diye konuştu.

PRAGMATİK ÇÖZÜME DAVET

Psaki, Avrupa Birliğinin (AB),Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmasına ilişkin de "AB ve İngiltere hükümetini, Kuzey İrlanda'da zor elde edilen barışı korumak ve geliştirmek için pragmatik çözümleri öncelik edinmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

AB, mart sonundan itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerine başlanmasını istiyordu.

İngiliz hükümeti ise Kuzey İrlanda ile ticaretinde özellikle gıda ve kargo gönderiminde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmişti. Bunun ardından AB, İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

İngiltere ise söz konusu protokolü ihlal etmediğini savundu.

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