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ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, Beyaz Saray önünde protesto edildi.
İnsan hakları kuruluşu "MoveOn" ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen protestoya, ABD'nin çeşitli eyaletlerinden çok sayıda aktivist katıldı.
Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle "ulusal acil durum" ilan etmesini "gücü kötüye kullanmak ve ABD Kongresini hiçe saymak" olarak tanımlayan protestocular, alınan karara tepkilerini duyurmak için Beyaz Saray önüne geldiklerini ifade etti.
Protestonun organizatörlerinden Darcy Regan, "ulusal acil durum" kararının ABD demokrasisine, Müslümanlara ve göçmenlere vereceği zarara dikkati çekerek, "Başkan tarafından ilan edilen ulusal acil durum kararına katılmıyor ve göçmen meslektaş ve arkadaşlarımızın yanında duruyoruz." dedi.
AA'nın haberine göre; göstericiler, ellerinde Trump maskotlarının yanı sıra "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Duvarı Trump'ın etrafına örün, bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.
TRUMP DUVARDA ISRARCI
Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.
Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.
Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.
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