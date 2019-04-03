Beykoz kim kazandı? Murat Aydın mıu yoksa Coşkun Tosun mu soruları seçimin üçüncü gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. YSK ve AA yayınladıkları verilere göre, Murat Aydın yüzde 49,16 oyla seçildi.

BEYKOZ'DA OYLAR YENİDEN SAYILIYOR?

İstanbul Belediye Başkan Adaylığı seçiminde AK Parti'nin itirazı üzerine Beykoz'da oylarin yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı. AK Parti'nin mi yoksa CHP'nin mi oyu arttı henüz belli değil. YSK tarafından kesin sonuçlar gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI