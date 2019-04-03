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Beykoz kim kazandı? 2019 İstanbul Beykoz seçim sonuçları

Beykoz kim kazandı soruları büyük merak konusu oldu. Kıyasıya geçen seçim yarışında AK Partili Murat Aydın %49,16 oyla öne geçti. AK Parti'nin itirazı üzerine Beykoz'da oylar yeniden sayılıyor. Peki, İstanbul Beykoz seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beykoz seçim sonuçları...

Giriş: 03.04.2019 - 17:28 | Güncelleme:

Beykoz kim kazandı? Murat Aydın mıu yoksa Coşkun Tosun mu soruları seçimin üçüncü gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. YSK ve AA yayınladıkları verilere göre, Murat Aydın yüzde 49,16 oyla seçildi.

BEYKOZ'DA OYLAR YENİDEN SAYILIYOR?

İstanbul Belediye Başkan Adaylığı seçiminde AK Parti'nin itirazı üzerine Beykoz'da oylarin yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı. AK Parti'nin mi yoksa CHP'nin mi oyu arttı henüz belli değil. YSK tarafından kesin sonuçlar gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI

ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI20142014 OY ORANI
Murat Aydın - Belediye Başkan AdayıMurat Aydın
AK Parti74.805%49,1669.757%44,62
Coşkun Tosun - Belediye Başkan AdayıCoşkun Tosun
CHP55.872%36,7251.234%32,77
Bilgehan Murat Miniç - Belediye Başkan AdayıBilgehan Murat Miniç
İYİ Parti12.267%8,060%0
Muharrem Kaşıtoğlu - Belediye Başkan AdayıMuharrem Kaşıtoğlu
SP5.365%3,534.121%2,64
İzzettin Yaman - Belediye Başkan Adayıİzzettin Yaman
HDP982%0,652.761%1,77
Abdullah Demirel - Belediye Başkan AdayıAbdullah Demirel
BBP799%0,5310.508%6,72
Cabir Soylu - Belediye Başkan AdayıCabir Soylu
BĞMSZ363%0,24107%0,07
 BĞMSZ2321%0,210%0
İbrahim Uysal - Belediye Başkan Adayıİbrahim Uysal
DSP315%0,21376%0,24
Şakir Mısırlıoğlu - Belediye Başkan AdayıŞakir Mısırlıoğlu
DP314%0,21443%0,28
İrfan Şahin - Belediye Başkan Adayıİrfan Şahin
BTP222%0,15231%0,15
Esra İspalarli - Belediye Başkan AdayıEsra İspalarli
VATAN201%0,130%0
Mehmet Murat Dilek - Belediye Başkan AdayıMehmet Murat Dilek
TKP194%0,130%0,00
 BĞMSZ3153%0,100%0

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