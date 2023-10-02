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        Haberler Gündem Ankara'da akılalmaz olay: 1 TL tuvalet ücretini vermediği için bıçakladı - Son dakika haberler

        Beypazarı'nda 1 TL tuvalet ücretini vermediği için bıçakladı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akılların anlamakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Caminin tuvalet görevlisi Hakan G., 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Ali B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:51
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        1 TL vermediği için bıçakladı
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31), 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

        1 TL VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

        Ali B.
        Ali B.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

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        Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Hakan G.
        Hakan G.

        Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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