Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Beypazarı'nda çocuk zabıtalar denetim yaptı

Beypazarı Belediyesi tarafından oluşturulan "Çocuk Zabıta Ekibi", zabıtalarla denetime katıldı

Beypazarı'nda çocuk zabıtalar denetim yaptı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Zabıta kıyafeti giyen çocuklar, ekiplerle marketlerde denetim yaparak ürünlerin gramajını, kullanım tarihini, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti.

Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, denetim öncesi çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Çocuklarda, sağlıklı ve güvenilir ürün tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Gökkaya, "Çocuk Zabıta Ekibi"nin önümüzdeki günlerde okul kantinlerindeki denetime de katılacaklarını aktardı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...
YAŞAM Türk genetiğinin benzediği toplumlar açıklandı!
Muğla'nın mavi tur rotasındaki adalarının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı
YAŞAM 'Hassas alan' sevinçle karşılandı
2022'de 1120 kültür varlığı ana vatanına döndü
YAŞAM 2022'de 1120 kültür varlığı ana vatanına döndü
Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler
YAŞAM Maltepe'nin Kız Kulesi kaderine terk edildi
Yuvarlak Planlı Çeşme'nin restorasyonu tamamlandı
YAŞAM Yuvarlak Planlı Çeşme'nin restorasyonu tamamlandı
Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor
YAŞAM Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri ...
Yaren İsminin Anlamı Nedir? Yaren İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Yaren isminin anlamı
Yağız İsminin Anlamı Nedir? Yağız İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Yağız isminin anlamı
Uraz İsminin Anlamı Nedir? Uraz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Uraz isminin anlamı
Uras İsminin Anlamı Nedir? Uras İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Uras isminin anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.