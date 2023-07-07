Beypazarı'nın peribacaları...

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Özdemir, "Bu alan harika bir yer. İnsanların bu alanda trekking yaptığına şahit olduk. Peribacalarının ilçe turizmine kazandırılması için muhtarlık olarak biz de gereken başvuruları yapacağız. Bu güzellikleri insanların görmesi lazım" dedi.