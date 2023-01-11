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Haberler Gündem Beypazarı'nın şehir stadı için çalışmaları sürüyor
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Ankara Beypazarı'nda stat yapım çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehir stadında yeniden yapım çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, statta gece maçları için ışıklandırma da yapılacağına belirtti

Beypazarı'nın şehir stadı için çalışmaları sürüyor
AA

Ankara'da, Beypazarı Şehir Stadı'nda yeniden yapım çalışmaları devam ediyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce şehir stadının yıkılmasının ardından yeniden yapılması için çalışmalar sürüyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, yaptığı açıklamada, şehir stadında tribünler ve diğer alanlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Statta gece maçları için ışıklandırma da yapılacağına belirten Bediz, "Stadımızda dört soyunma odası, idari ofisler ve hakem odaları olacak. Ayrıca yan tarafta tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile otopark da bulunacak" dedi.

Bediz, stadın yapımında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanına teşekkür etti.

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