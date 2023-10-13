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        Biber dolması tarifi: Biber dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağının sayısız lezzetlerinin arasında her zaman favorilerden biri olan biber dolması, evde dolma ziyafeti çekmek isteyenler için en çok araştırılan yemek tarifleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında biber mevsiminin gelmesiyle birlikte dolmalık biberleri değerlendirmek isteyen kişiler, biber dolmasını hem kıymalı hem de zeytinyağlı versiyonlarla yapmayı tercih ediyor. Damak zevkine göre farklı çeşitlerde yapılabilen biber dolması tarifi bu yüzden bölgeye ve kişilerin tercihlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda biber dolması tarifinin detaylarını bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:01
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        Biber dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Biber dolması yapımı, şekil bakımından oldukça kolay olsa da pirinçlerin pişmesi, baharat dengesi ve sosunun kıvamıyla oldukça titiz bir pişirme sürecine sahiptir. Bu yüzden kişiler en iyi ve pratik biber dolması tarifini aramaya devam etmektedir. İster kıymalı ister zeytinyağlı olarak tercih edilebilen biber dolması yapımı için tüm detayları sizler için yazımızda derledik.

        • Kaç kişilik:4 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 saat
        • Pişirme süresi:40 dakika
        • Kalori:1 biber dolması 132 kalori

        Biber Dolması Malzemeleri

        Biber Dolması içi için kullanılacak malzemeler:

        • 10-12 adet yeşil biber (tercihen közlenmiş olması önerilir)
        • 1 su bardağı pirinç
        • 250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen yapmak ister iseniz kıyma kullanmayabilirsiniz)
        • 1 orta boy kuru soğan
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 2 yemek kaşığı biber salçası
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 /2 tatlı kaşığı karabiber
        • 1 /2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
        • 2 su bardağı sıcak su
        • Yarım limon suyu
        • Taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı kullanım önerisidir)

        Biber dolması sosu için:

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        • 2-3 adet domates
        • 2-3 adet biber
        • Zeytinyağı
        • Tuz

        Biber Dolması Nasıl Yapılır?

        Yapılış -1

        • Biber dolması yapılışı için öncelikle pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğanı ve kıymayı bir tavada zeytinyağı ile kavurun. Kıyma kullanmıyorsanız sadece soğanı sotelemeyi tercih edebilirsiniz. (Kıymasız biber dolmasıyla vejetaryen beslenmeye uygun biber dolması yapabilirsiniz)
        • Kavrulan kıyma ve soğanın üzerine salçaları ekleyin. Kıyma, soğan ve salçayı da birkaç dakika daha birlikte kavurun.
        • Kavurulan kıyma, soğan ve salçanın içerisine daha önce yıkamış olduğunuz pirinci ekleyin ve pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam edin.
        • Ardından bu içeriğin içine pişirme işlemi devam ederken tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
        • Sıcak suyu ve limon suyunu ekleyin. Karıştırın ve tüm malzemeleri kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
        • Bu arada közlediğiniz yeşil biberlerin kabuklarını soyun ve içlerini temizleyin. Biberleri tuzlu suda bekletin.
        • Dolma içini biberlerin içine doldurun. Eğer biberler çok büyükse ortadan ikiye kesip doldurmayı da tercih edebilirsiniz.
        • Biberleri bir tencereye dizin. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri yerleştirin.
        • Üzerine zeytinyağı gezdirin ve biraz tuz serpin.
        • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte biberler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
        • Diğer taraftan sosu için 2-3 domatesi rendeleyin ve bir tencerede kavurun. Sos kaynamaya devam ederken tuz, karabiber ve arzuya göre baharat ekleyin. Kaynadıktan sonra pişmeye devam eden biber dolmasının içerisine ekleyin.
        • Biber dolmasının içi piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve biraz dinlendirin.
        • Ardından pişen biber dolmalarını servis tabağına alın.
        • Arzuya göre biber dolmalarının üzerine taze nane veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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