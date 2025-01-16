ABD Başkanı Biden Amerikan halkına son kez seslendi: "Amerika'da bir oligarşi şekilleniyor"

ABD Başkanı Joe Biden, ulusa veda konuşmasında, Gazze'deki ateşkesin kredisini kendi yönetimine yazarken, Amerika'da "yeni bir oligarşinin" ve "teknoloji-endüstriyel kompleksinin yükselişi" konusunda endişeli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.

Konuşmasının başında Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese değinen Biden, ateşkesin mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.

Bu konuda pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bilgilendirdiklerini kaydeden Biden, isim vermeden ateşkesin kredisinin halefi Donald Trump'a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu söyledi.

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"BU PLAN EKİBİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Biden, "Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi, büyük ölçüde de göreve başlayacak olan yeni yönetim tarafından uygulanacak. Bu nedenle, ekibime, yeni yönetimi detaylı şekilde bilgilendirmelerini söyledim." dedi.

4 yıllık başkanlık görevi boyunca Kovid-19 salgınından başlayarak çeşitli alanlarda insanlara hizmet eden görevlilere ve askerlere teşekkür eden Biden, Beyaz Saray'daki tüm ekibinin de çok zorlu görevlerin altından başarıyla kalktığını anlattı.

İçeride Amerikan demokrasisinin bütün zorluklarına rağmen ayakta olduğunu, 4 yılda 17 milyon yeni istihdam yarattıklarını ve özellikle yüksek teknolojide güçlü adımlar attıklarını belirten Biden, dış politikada ise Çin'le küresel rekabete, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdikleri desteğe dikkati çekti.

"AMERİKA'DA BİR OLİGARŞİ ŞEKİLLENİYOR"

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Biden, "NATO'yu güçlendirdik. Ukrayna hala özgür ve Çin ile olan rekabetimizde öne geçtik. Bunun gibi daha pek çok şey başardık. Amerikan halkı için birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum ve yeni yönetime başarılar diliyorum, çünkü Amerika'nın başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski ABD başkanlarından Dwight Eisenhower'ın "askeri-endüstriyel kompleks" için yaptığı uyarıya atıfta bulunan Biden, "Aynı şekilde, ülkemiz için gerçek tehlikeler oluşturabilecek bir teknoloji-endüstriyel kompleksinin olası yükselişi konusunda endişeliyim. Bugün Amerika'da aşırı zenginlik, güç ve etkiye sahip bir oligarşi şekilleniyor." diye konuştu.