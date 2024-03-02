Biden'dan bir gaf daha! Bu kez de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı

ABD Başkanı Biden Cuma günü, geçen Ekim ayından bu yana 30 bin Filistinlinin öldüğünün açıklanması ve İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıp 114 kişiyi öldürmesinden bir gün sonra, Gazze'ye havadan insani yardım atılacağını doğruladı.

BİR GAFA DAHA İMZA ATTI

Biden, "Önümüzdeki günlerde Ürdün'deki dostlarımızla ve gıda ve malzeme sağlayan diğer yetkililerle bir araya geleceğiz" dedi. Ancak Biden bu kritik açıklamayı yaparken de bir kez daha gafa imza attı.

Biden konuşması sırasında 2 defa yanlışlıkla Gazze yerine Ukrayna'ya yardım etmek için hava yardımı yapacaklarından söz etti. Sonradan yapılan açıklamada Biden'ın Ukrayna'yı değil Gazze'yi kastettiği bir kez daha vurgulandı.

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Biden bu duyuruyu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Washington'da ağırlarken açıkladı ve 'çocukların hayatlarının tehlikede olduğu' uyarısında bulunarak "Gazze'ye gönderilen yardım hiçbir yerde yeterli değil. Artık bu yeterli değil. Masum hayatlar tehlikede ve çocukların hayatları tehlikede. Oraya daha fazla yardım gelene kadar beklemeyeceğiz. Sadece birkaç değil, yüzlerce aracı içeri almalıyız" dedi.