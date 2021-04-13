ABD'de siyahi genç polis kurşunuyla öldü: Biden'dan itidal çağrısı 0:00 / 0:00

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Biden, Oval Ofis'te Kongre temsilcileri ile bir araya geldiği sırada, Minneapolis'teki olaylar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Henüz hayatını kaybeden gencin ailesiyle görüşmediğini ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu aktaran Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz." dedi.

"OLAYIN KAZA MI KASTİ Mİ OLDUĞUNU ANLAMAMIZ GEREK"

Biden, olaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini de izlediğini kaydederek, "Olayın kaza mı yoksa kasti mi olduğunu anlamamız gerek." diye konuştu.

Öte yandan Wright'ın ölümünün ardından yapılan protestolarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Biden, "Bir kez daha söylemek isterim ki şiddetin ve yağmanın bir gerekçesi olamaz. Barışçıl protestoları anlıyoruz, siyahi toplumun öfkesini, acısını ve travmasını anlıyoruz ancak bu şiddetin bir sebebi olamaz." ifadesini kullandı.

Biden, "Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz." dedi.

POLİS "KAZA" DİYOR

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center şehrinde dün 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis çevirmesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesinin kaza sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Brooklyn Center Polis Şefi Tim Gannon, basın toplantısında, polis memurunun olay anında elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla normal silahını ateşlediğini söyledi.

Gannon’un toplantı sırasında ilk kez yayınladığı polisin vücut kamera kaydında daWrigth’ın gözaltına alınırken kaçmaya çalıştığı sırada bir polisin "Elektroşok" diye bağırdığı, belinden çıkardığı silahı bir el ateşlemesi üzerine "Kahretsin, onu vurdum" ifadesini kullandığı duyuldu.

Gannon, devam eden protestolar üzerine olayın trajik bir kaza sonucu meydana geldiğinin daha iyi anlaşılması için polis kamera kaydını 24 saatten daha az bir süre içinde yayımlama kararı aldığını kaydetti.

OLAY SORUŞTURULUYOR

Wrigth’ı vuran polisin işine son verilip verilmeyeceği konusunda bir görüş belirtmeyen Gannon, olayın Eyalet Ceza Tevkif Bürosu tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Wright, dün Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulduktan sonra gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik akşam da devam etmişti.

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyada yer almıştı.

Davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.