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Bilardo topu neyden yapılır? Bilardo topu nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Son zamanlarda en çok kullanılan ürünlerin hammaddelerinin neler olduğu araştırılıyor. Bunlardan birisi de çok uzun zamandır sevilen bir oyun olan bilardoyla ilgili. Bilardo toplarının hareketleri ilgi çekiyor ve oyunu bilenler hemen toplarla vuruşu yapabiliyor.

Bilardo Topu Neyden Yapılır? Bilardo Topu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Peki bütün bunlara ek olarak bilardo topu neyden yapılır? Bilardo topu nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu soruları cevaplayacağız.

İşte detayları!

Bilardo Topu Neyden Yapılır?

Aslında bilardo topu hammaddesi 1912 yılına kadar fildişiydi. Fakat zaman ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe, insanlar farklı malzemeler keşfettikçe hammaddesi de değişti.

Genel olarak bakıldığında her fil dişi de bilardo topu yapımı için uygun değildir. Seçilen fildişinin de yüksek kalitede ve kusursuz olması büyük önem taşıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda fillerin azalması ve bilardonun popülerleşmesiyle birlikte bilardo topları da pahalılaştı. Bu sebeple hammaddesi de değişmek zorunda kaldı.

Buna ek olarak güncel baktığımızda bilardo topu neden yapılır sorusunun cevabı; kemik tozudur. Çoğu bilardo topunda mutlaka kemik tozu bulunur ve diğer malzemelerle birleştirilir.

Bilardo Topu Nasıl Yapılır?

Burada merak edilen ve mutlaka bilinmesi gereken bir başka konu da bilardo topunun nasıl yapıldığıdır. Çünkü elde etmesi o kadar da kolay değildir. Bu sebeple yapımının çok iyi bilinmesi gerekiyor.

Siz de merak ediyorsanız bilmeniz gereken en önemli şey fil dişinden başlayan yolculuğun nasıl kemik tozuna geldiğidir.

İşte adım adım bilardo topu yapımı:

  • - Öncelikle bilardo topu yapımı malzemeleri hazırlanmalı.
  • - Kemik tozu, tutkal, barit, kaynamış bezir, su ve kalsiyum karbonat gibi malzemelere ihtiyacınız olacak.
  • - Bütün malzemeleri topladıktan sonra ilk yapmanız gereken şey, bir kap içine kemik tozunu ve tutkalı koymak olacak.
  • - Belli bir süre şişmesini bekleyin.
  • - Ardından kabı ateşe alarak ısıtmalısınız.
  • - Üzerine barit, kalsiyum karbonat ve bezir eklemelisiniz. Sonra bunları karıştırın.
  • - Bu işlemler tamamlandıktan sonra ateşten alın ve top haline getirerek kurutup tornalamanız gerekiyor.
  • - Alüminyum asetat içerisine sokun ve parlatın.
  • - Eğer renklendirecekseniz de parlatma sürecinin ardından özel olarak satılan boyaları kullanabilirsiniz.

İşte yapımı bu şekildedir. Bu malzemeleri bulduktan sonra kendiniz de yapabilirsiniz. Ama şunu söylemek gerekiyor ki bilardo topu elde etmek o kadar da kolay değildir. Gerektiğinden fazla ya da az malzeme koyarsanız tam istediğiniz kıvama gelmez ve topunuz istediğiniz şekilde yapışmaz. Bu sebeple profesyonel birinin yapması daha doğru olacaktır.

Buna ek olarak bilardo topu elde etmek için bir odun hamuru ve kemik tozu da yeterli olabilir. Onları iyice karıştırın ve sonrasında da bekletin. Ama yine de en iyi malzemenin fenolik olduğunu söyleyebiliriz.

Bilardo Topunun Geçmişi

Aslında bilardo topunun geçmişiyle ilgili en çok merak edilen şey, fil dişleridir. Bunu bulmak çok eski yıllarda oldukça zordur ve bu sebeple de bilardo topuna ulaşım, onu elde etmek o kadar da kolay değildir. Aynı zamanda bilardo topları çok uzun yıllardır kullanılıyor ve geçmişti yüzlerce yıl öncesine kadar gidiyor.

Eğer bilardo toplarının üzerinde rengin yanı sıra numara da olacaksa, yine bunun için özel satılan numaralardan bularak yapıştırabilirsiniz. Zaman içerisinde fil dişinden başlayan ve kemik tozuna kadar ilerleyen bu ürün aslında oldukça önemlidir.

İşte bilardo topu neyden yapılır ve malzemeleri nelerdir gibi önemli soruların cevaplarını sizlerle paylaştık. Eğer bilardo topu elde etmek istiyorsanız malzemelerin doğru olması ve zamanlamayı ayarlamak son derece önemli. Bunu unutmamalısınız.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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