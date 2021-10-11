Sürpriz aşka anneden onay! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya, aradığı aşkı avukat Bilge Öztürk'te buldu. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etti.

Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den geldi.

ANNEDEN ONAY

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yaptı.

Öztürk ise Bennu Gerede'ye, "Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi, çok saygı ve iyi ki..." sözleriyle yanıt verdi.

TARKAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

43 yaşındaki Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin 7 yıllık ilişkisi 2008'de sona ermişti.