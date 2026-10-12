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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! 12 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula sayfası

        On Numara sonuçları açıklandı! 12 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula sayfası

        Yeni haftanın ilk gününde On Numara sonuçları sorgulaması başladı. Çekilişin tamamlanmasının ardından 22 kazandıran numara açıklandı. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. En son 10 bilen kategorisinde 1 kazanan göründü. Peki, 12 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 20:19 Güncelleme:
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        On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin merakla beklediği kazandıran numaralar, canlı yayının ardından resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Sonuçlar açıklanınca kupon sahipleri, bilet numaralarını veya oynadıkları kombinasyonları sistem üzerinden girerek ikramiye durumlarını anında öğrenebilirler. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, 12 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula sayfası ve kazandıran numaralar bilgisi

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        ON NUMARA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından sonuçlar, Sisal Şans'ın resmi web platformu olan millipiyangoonline.com adresi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden erişime sunuluyor.

        ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        On Numara sonuçları saat 20.00’da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

        Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.

        On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

        Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

        Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 15 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

        Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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