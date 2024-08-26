Bilgisayar başında çalışanlar dikkat: Teknik boyun riski ile karşı karşıya olabilirsiniz!
Uzun saatler bilgisayar başında çalışmak, boyun sağlığınızı tehlikeye atabilir. "Teknik boyun" olarak bilinen bu durum, boyun ve omuzlarda ciddi ağrılara yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar!
Masa başı işlerin getirdiği hareketsizlik ve yanlış duruş alışkanlıkları, "teknik boyun" riskini artırıyor. Bilgisayar ekranına uzun süre maruz kalmak, boyun ve omuz kaslarında gerginlik ve ağrılara neden olabilir. İşte bilmeniz gerekenler!
"TEKNİK BOYUN" NEDİR?
Teknik boyun yani “tech neck” telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknoloji ürünü elektronik cihazları kullanırken boyun kaslarını sürekli olarak zorlamaktan kaynaklanan kronik boyun ağrısını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
ZAMANLA KASLARINIZA ZARAR VERİYOR!
Teknik boyun zamanla kaslarınıza zarar verebilir ve omurganızı yanlış hizalayarak kötü duruşa, eklem iltihabına, sinir sıkışmasına ve bel fıtığına yol açabilir.
FİZİKSEL DURUŞUMUZUN ETKİSİ
Fiziksel olarak başımız ağırdır ve boyun kaslarımız onu dik tutmak için tasarlanmıştır. Bilgisayarda çalışırken veya telefonunuzda gezinirken başınızı aşağı eğmek boyun kaslarınızı zorlar.
Bu durum boynunuzu ağrılı, acılı veya sert hissettirebilir ve duruş sorunlarına yol açabilir.
TEKNİK BOYUN YAŞAMANIN ETKİLERİ
Teknik boyun, boyun kaslarını uzatıp göğüs kaslarını kısaltarak boynunuza daha fazla baskı uygulayan ve omuzlarınızı düşüren kambur bir duruşa neden olabilir. Bu yanlış hizalama omuz ve boyun ağrısı, ağrı ve sertliğe yol açar.
Omurga üzerindeki baskı ayrıca boyun ağrısı, bel ağrısı ve ellerde uyuşma veya karıncalanmaya neden olan sinirleri sıkıştırabilir.
OMUZ EKLEMLERİNİZDE TAHRİŞ
Ayrıca, öne doğru eğilen omuzlar rotator manşet tendonlarını (omuz ekleminizi çevreleyen kaslar ve tendonlar) sıkıştırabilir ve sürtebilir.
Zamanla bu tahriş, rotator manşet tendiniti olarak bilinen iltihaplanmaya ve omuz ağrısına yol açabilir. Rotator manşet yaralanması olan kişiler daha fazla risk altındadır. Teknik boyun, boyun ve omuzlarınızın ötesinde sorunlara da neden olabilir. Boynunuzdaki ekstra omurga basıncı bel ağrısı, baş ağrısı ve fıtıklaşmış disklere (kaymış veya şişkin diskler) yol açabilir
TEKNİK BOYUN NASIL ÖNLENİR
Bu durumu önlemeye yardımcı olmak için telefonunuz, bilgisayarınız veya tabletiniz başındayken duruşunuza dikkat edin. Telefonunuzu göz hizanızda tutun, böylece aşağı bakmak ve boynunuzu bükmek zorunda kalmazsınız.