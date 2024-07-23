Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti

        Bilim insanları, şempanzelerin de sohbet ettiğini belirledi

        Bilim insanları, vahşi şempanzelerin kendi aralarındaki konuşma yapılarının ve iletişim tarzlarının insanlara benzediğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, Uganda ve Tanzanya ormanlarındaki 5 vahşi şempanze topluluğundan 250'den fazla şempanzenin birbirleriyle iletişimlerini inceledi.

        Araştırma, vahşi şempanzelerin insanlar gibi hızlı, sırayla konuştukları ve konuşma sırasının kendilerine gelmesi için beklediklerini ortaya koydu.

        ZAMAN ZAMAN SÖZ KESİYORLAR

        Buna göre, vahşi şempanzeler bilgi alışverişinde bulunduğunda 'hızlı tempolu dönüşler' yaparken, zaman zaman da birbirlerinin sözünü kesiyor.

        Araştırma ekibinden St. Andrews Üniversitesinde görevli Profesör Cat Hobaiter, vahşi şempanzelerin konuşmalarının insanlarla derin evrimsel benzerlikleri olduğuna dikkati çekti.

        Profesör Hobaiter, konuşmalarında hızlı sıra almanın insan diyaloğunun ayırt edici bir özelliği olduğuna işaret ederek, insanların 200 milisaniye aralıklarla konuştuğunu, şempanzelerin ise biraz daha uzun aralıklarla iletişim kurduğunu belirtti.

        Hobaiter, vahşi şempanzelerin de insanlara benzer şekilde iletişime geçtiğini, konuşmalarda sıraya girdiklerini, birbirlerinin sözlerinin arasına girdiklerini ve jest ve mimiklerini kullandıklarını kaydetti.

        Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şempanze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı