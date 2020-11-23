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Bilinmeyen numara sorgulama: Bu numara kime ait? Beni kim aramış?

Gün içerisinde tanımadığımız numaraların aramalarına maruz kalmak hepimizin başına gelen bir şey. Tanımadığımız numaradan gelen bir arama gördüğümüz zaman "Bu numara kime ait" diye düşünmeye başlıyoruz. Müşteri hizmetleri numarası bulunan kurum ve kuruluşlar da zaman zaman sabit numara üzerinden aramalar yapabiliyor. Peki, tanımadığımız numaraların kime ait olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Bilinmeyen numara sorgulama: Beni kim aramış?

Bilinmeyen numara sorgulama: Bu numara kime ait? Beni kim aramış?

Gün içerisinde en az bir kere, tanımadığımız bir numaradan arama geldiğini görüp "Beni kim aramış?" diye soruyoruz. Üye olduğumuz internet siteleri, bankalar, alışveriş yaptığımız markalar gibi pek çok kurumdan telefonlar alıyoruz. Özellikle kampanya bilgilendirmeleri içeren bu aramalardaki telefon numaralarının kime ait olduğu merak ediliyor. Bilinmeyen numara sorgulama: Bu numara kime ait?

BİLİNMEYEN NUMARA SORGULAMA

Cep telefonlarımız artık hayatımızın bir parçası. Gündelik hayatımız içindeki pek çok işi artık cep telefonlarımız sayesinde halledebiliyoruz. Telefonlarımıza çoğu zaman telefonumuzda kayıtlı olmayan numaralardan çağrılar geliyor. Bu aramalar genelde bankalardan ya da Türk Telekom, Turkcell gibi kurumsal firmalardan geliyor. Bu çağrılar genelde borç ve kampanya bilgilendirmesi amacıyla yapılıyor. Bilinmeyen numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğu merak ediliyor.

DENİZ BANK İLETİŞİM NUMARALARI

0850 222 0800

GARANTİ BANKASI İLETİŞİM NUMARALARI

0 212 444 0333
444 0 333
Genel Müdürlük Telefon No: 0212 318 18 18

AKBANK İLETİŞİM NUMARALARI

444 2 525
0850 222 25 25

YAPI KREDİ BANKASI İLWTİŞİM NUMARALARI

0850 222 0444
444 0 444

HALKBANK İLETİŞİM NUMARALARI

0850 222 0400

ZİRAAT BANKASI İLETİŞİM NUMARALARI

444 00 00
0850 220 00 00

İŞ BANKASI İLETİŞİM NUMARALARI

0850 724 0724

İNG BANK İLETİŞİM NUMARALARI

0850 222 0 600
0850 222 0 464

VAKIFBANK İLETİŞİM NUMARALARI

0850 222 0 600
0850 222 0 464

QNB FİNANSBANK İLETİŞİM NUMARALARI

0850 222 0 900

HCBS İLETİŞİM NUMARALARI

0850 211 0111
Genel Müdürlük Telefon: 0 (212) 376 40 00

TÜRK TELEKOM İLETİŞİM NUMARALARI

444 1 444
444 5 444
Genel Müdürlükler
Telefon: 0 212 309 10 00
Telefon: +90 212 309 9000
Telefon: +90 216 460 6000

TURKCELL İLETİŞİM NUMARASI

532
Genel Müdürlük Telefon No:
0 212 313 10 00

VODAFONE İLETİŞİM NUMARASI

Merkez Telefon Numarası +90 212 367 00 00
0850 542 0 542

Operatör firmalarının bilinmeyen numara sorgulaması yapılabilen hizmetleri mevcut.

TURKCELL NUMARA SORULAMA SERVİSİ

Bilinmeyen Numaralar Servisi ile yalnızca Turkcell Rehber’de kayıtlı kişileri ve numaralarını sorgulayabilirsiniz.
Numaranızı, Turkcell Rehber'e dahil etmek için REHBER AKTIF yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.
Rehbere kayıt durumunuzu öğrenmek için REHBER yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.
Rehbere kayıt işlemi ücretsizdir
Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını yazıp 2200’a göndererek; (Örnek: 5XXXXXXXXX -> 2200 , KIM 5XXXXXXXXX->2200 ya da 5XXXXXXXXX KIM ) sorgulayabilirsiniz. 2200’a gönderdiğiniz bilinmeyen numara sorguları tüm vergiler dahil 4.5 TLdir.
Turkcell hatlı cep telefonunuzdan 11832'ye yapacağınız aramanın ücreti ise dakika başına KDV ve ÖİV dahil 1,8 TL'dir.
Numaranızı Turkcell Rehber'den çıkarmak için, REHBER IPTAL yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.

Kime ait olduğunu öğrenmek için 2200'a gönderdiğiniz her numara sorgusu, sorgu başına tüm vergiler dahil 4,5 TL'dir.
Turkcell hatlı cep telefonunuzdan 11832'ye yapacağınız aramanın ücreti ise dakika başına tüm vergiler dahil 1,8 TL'dir.
Diğer mobil operatör ve sabit hatlardan 11832'ye yapılan aramalar operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.

VODAFONE NUMARA SORGULAMA SERVİSİ

Vodafone, Turkcell, Avea ve Türk Telekom numaralarından 11842'yi arayarak, 24 saat boyunca dilediğiniz Vodafone abonesinin cep telefonu numarasına ya da sizi arayan bir abonenin ad-soyad-şehir bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Diğer GSM bilinmeyen numaraları için cep telefonunuzdan direkt 11832 numarasını arayarak Turkcell Bilinmeyen Numaralar servisine, 11855 numarasını arayarak Avea Bilinmeyen Numaralar servisine ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom bilinmeyen numaralar servine ulaşmak için cep telefonuzdan 11811 numarasını arayabilirsiniz.

Vodafone aboneleri Bilinmeyen Numaralar Servisine, 7048'e kısa mesaj göndererek ulaşabilirler.

Bunun için abone;

mesajına KIM yazar
bir karakter boşluk bırakır ya da * tuşlar
10 haneli Vodafone gsm numarasını yazar
7048'e gönderir.
Sorgulanan abone bilgilerinin verilmesini kabul etmişse, talep yapan aboneye ilgili numaranın hangi isimle kayıtlı olduğu bilgisi kısa mesajla gönderilir.

Telekomünikasyon Kurumu 20.12.2006 tarih ve 2006/DK-08/775 sayılı kararı gereğince, Bilinmeyen numaralar danışma hizmetine 31.03.2007 tarihinden itibaren sadece "11842" numarasından ulaşım sağlanacaktır.

Bilinmeyen Numaralar Danışma Hizmeti vermek üzere Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilecek olan yeni firmaların beş haneli numaraları, bu numaralar hizmete girdiğinde ayrıca duyurulacaktır.

TÜRK TELEKOM NUMARA SORGULAMA SERVİSİ

Bu servise, *100# menüsünden, TT MobilWAP’tan, WEB sayfasında İşlemler menüsünden, BenimMenüm üzerinden, 11855’i arayarak ya da 11855’e SMS gönderek erişebilirsiniz. Böylece numarasını bilmek istediğiniz tanıdıklarınıza ulaşabilir, sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir, siz de numaranızı Bilinmeyen Numaralar Rehberi’ne kaydederek yakınlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Aradığınız isim/soyad veya TT Mobil numara bilgisinin size ulaşması için, ilgili abonenin “Bilinmeyen Numaralar Rehberi“ne kayıt yaptırmış olması gereklidir.

11855’i arayarak:

11855 numarasını arayarak numaraya ya da isme göre arama yapabilir, kişisel kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

11855’e SMS göndererek:

İsme göre arama yaparken aralarında birer boşluk bırakarak ISIM SOYADI yazarak 11855’e SMS olarak gönderebilirsiniz. KAYIT yazıp 11855’e SMS gönderdiğinizde rehbere numaranızı kaydedebilir, IPTAL yazıp gönderdiğinizde ise rehberden numaranızı çıkarabilirsiniz.

*100# ile: *100# tuşlaması yaparak ulaştığınız *100# menüsünde İşlemler’in içinden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

BenimMenüm ile:

64 KB SIM kartınızın içinde yer alan BenimMenüm’den Bilinmeyen Numaralar Servisi’ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Web üzerinden:

www.turktelekom.com.tr sayfasında İşlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

11855’i aramanın dakikası 1,6 TL/dk ile ücretlendirilir.

Web İşlemler sayfası, TT Mobil WAP, BenimMenüm, *100# üzerinden ve SMS ile yapılan isim & soyad ve numara sorgulamaları için abonelerimize gönderilecek her bir mesaj 1,6 TL ile ​ücretlendirilir. İstenen bilgiye ulaşılamadıysa yapılan işlem ücretlendirilmez.

Web İşlemler sayfası, TT Mobil WAP, BenimMenüm, *100# üzerinden ve SMS yolu ile yapılan durum sorgulama, rehbere kayıt ve rehberden silme işlemleri ücretsizdir.

Ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

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