Bilirkişi Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Bilirkişi Olma Şartları Neler?

Bilirkişi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Bilirkişi Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Bilirkişi olmak isteyenler konuyla ilgili bütün ayrıntıları öğrenmek ister. Peki bilirkişi olmak için nereye başvurulur? Genellikle ilgili kurumlar kendi web sitelerinde bilirkişi başvurularını ilan etmektedir. Genel ilanların bulunduğu sayfalarda da bilirkişi ilanlarına rastlamak mümkündür. Bunun dışında adalet.gov.tr adresinin de duyurular kısmında ilgili ilanlar yer alabilir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bütün kurumlar bilirkişiye gereksinim duyarlar. Bilirkişiler pek çok meslekten kişiler olabilir. Dolayısıyla pek çok kişi bilirkişi nasıl olunur? Diye merak eder. Elektrik teknisyeni, doktor, akademisyen, bilgisayar mühendisi, ayakkabı ustası ve daha aklınıza bile gelmeyen çeşitli mesleklerden bilirkişi alımı yapılmaktadır. Önemli olan bilirkişi olacak kişinin bulunduğu pozisyonda asgari beş yıldır çalışıyor olmasıdır. Çünkü genel olarak meslekte 5 yıllık deneyim şartı aranmaktadır.

Hangi Meslekler Bilirkişi Olabilir?

Pek çok kişi bilirkişi olmayı ister ve bu yüzden hangi meslekler bilirkişi olabilir? Diye merak eder. Şartlara uyduğu sürece her meslekten bilirkişi aranabilir. Bu yüzden şartlar tutuyorsa mutlaka başvuru yapabilirsiniz.

Bilirkişi Olma Şartları

Bilirkişi olma şartları aşağıda sizin için sıralanmıştır;

Kişinin başvuru yaptığı tarihte 25 yaşının üzerinde olması,

Kişinin başvurduğu tarihte fiil ehliyetinin bulunması,

Bilirkişiliğe başvurulan meslekte 3-5 yıl arasında deneyim sahibi olmalı,

Bilirkişilik yapacak kişinin hiçbir şekilde adli sicilde hüküm kaydı bulunmamalıdır. Adli sicilde en ufak bir olumsuzluk ya da vukuat bilirkişi olmayı engelleyecektir.

Disiplinle ilgili olarak memuriyet veya meslekten ihraç edilmemiş olması ya da sanatla ilgili durumlarda geçici yasaklı konumda bulunmaması,

Önceden herhangi bir olumsuz nedenden dolayı bilirkişilikte çıkarılmamış olması,

Mesleğiyle ilgili o güne dek herhangi bir usulsüzlük ya da olumsuz faaliyette bulunmamış olması,

Mesleği icra eden kişinin başvurduğu mesleki görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyor olması,

Mesleğini yapabilmesi için gerekli olan ve ibrazı zorunlu sertifika, uzmanlık belgeleri, yetki belgesi vb. bütün ayrıntılı dokümanların başvuru sırasında açık bir şekilde sunulması.

Bilirkişi Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Bilirkişi olmak için başvuru yapacak olan kişiler bilirkişi olmak için ne mezunu olmak gerekir? Sorusunun yanıtını merak ederler. Öncelikle burada önemli olan mesleğin ne olduğudur. Her meslek için gerekli olan belgeler farklıdır. Dolayısıyla mesleğe bağlı olarak mezuniyet gerekliliği değişmektedir. Bu yüzden başvuru yapılacak olan ilan ayrıntıları incelenmeli ve ona göre belgeler sunulmalıdır.

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi ismi pek çok yerde geçtiği halde bilirkişi nedir? sorusu yine de sorulmaktadır. Bilirkişi denilen kişiler hâkim ve/veya savcıların isteği üstüne gerekli alanlarda uzman olduklarından mahkemelere görüşlerini sunmaktadırlar

Bilirkişi Ne İş Yapar?

Bilirkişi ne iş yapar? Diye merak edenlere ilgili uzmanlıklarına bağlı olarak atandıkları davalarda görüşlerini mahkemeye bildirmekle yükümlü olduklarını söyleyebiliriz. Bu işte önemli olan uzmanlıktır.