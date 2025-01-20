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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 24 Ocak 2025 aktüel kataloğu: BİM Cuma aktüelinde neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM 24 Ocak 2025 aktüel kataloğu: BİM Cuma aktüelinde neler var?

        BİM 24 Ocak'tan itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; bebek ürünleri, mutfak eşyaları, ankastre seti, hazır giyim ve teknolojik aletler geliyor. İşte, BİM 24 Ocak 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:53
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        1

        BİM, 24 Ocak’tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta raflarda; bebek bakım ürünleri, mutfak gereçleri, ankastre setler, hazır giyim seçenekleri ve teknolojik cihazlar yer alacak. İşte, BİM 24 Ocak 2025 aktüel ürünleri...

        2

        24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        1000 Parça Puzzle 179 TL

        İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

        Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

        Küvette Bebek 139 TL

        Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL

        Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL

        Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL

        Harf ve Rakam Seti 199 TL

        Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL

        Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

        Manyetik Nokta Sanatı 299 TL

        Oyuncak Dürbün 69 TL

        Şövaleli Tuval 139 TL

        3

        Slikon Emzik 69 TL

        Silver Biberon 199 TL

        Gece&Gündüz Slikon Emzik 129 TL

        Wee Baby Full Slikon Emzik 34,50 TL

        Konak Tarağı 59,50 TL

        Cam Biberon Seti 149 TL

        Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL

        Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

        Pipetli Bardak 119 TL

        Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

        Meyve Süzgeci 55 TL

        4

        Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

        LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL

        Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

        Care Mi Diş Duş 999 TL

        Dijital Smart Baskül 279 TL

        Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL

        Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL

        Gece Lambası 49 TL

        Powerbank 20.000 Mah 599 TL

        Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

        Gaming Mouse Pad 199 TL

        Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

        Gaming Klavye 329 TL

        5

        Modanisa Şal 129 TL

        Tunik Kadın 249 TL

        Pantolon Kadın 249 TL

        Polar Şal ~55x170 cm 99 TL

        Termal Tayt 159 TL

        Softy Tv Battaniye 389 TL

        Dikiş İpi Seti 49,50 TL

        Polar Gömlek Erkek 279 TL

        Hırka Erkek 279 TL

        Pijama Takımı Erkek 319 TL

        Pijama Takımı Kadın 299 TL

        Bebek Flanel Çarşaf 129 TL

        Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

        Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL

        6

        Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

        Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL

        Tava ~26 cm 449 TL

        Derin Tencere ~20 cm 699 TL

        Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

        Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL

        Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL

        6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL

        Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL

        Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL

        Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL

        3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL

        6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL

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