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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 18 NİSAN KATALOĞU: Kickscooter, buharlı temizleyici, cam ankastre set... İşte BİM aktüel kataloğu indirimli fiyat listesi

        BİM aktüel kataloğu indirimli fiyat listesi:18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Kataloğa göre teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. En dikkat çeken ürünler ise kickscooter, buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set oldu. Alışveriş severler BİM aktüel kataloğu incelemelerine başladı. İşte BİM aktüel ürünler 18 Nisan kataloğu ve indirimli ürünler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:01
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        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Nisan 2025 Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler için incelemeler başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Cuma klima, cep telefonu, televizyon, elektrikli düdüklü tencere, kickscooter, buharlı mop temizleyici, cam ankastre set gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları haberimizde! İşte, 18 Nisan 2025 BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 NİSAN 2025

        Fujiplus Inverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

        Segway Kickscooter 13.990 TL

        Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

        Polosmart Soundbar 649 TL

        TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 21.900 TL

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 12.900 TL

        HP Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

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        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre 8.950 TL

        Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL

        Mini Fırın 1.590 TL

        Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

        Onvo İnox Tost Makinesi 2.150 TL

        Fakir Range Çay Makinesi 899 TL

        Philips Doğrayıcı 1.450 TL

        Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL

        Buharlı Çok Amaçlı Temizleyici Mop 2.450 TL

        Çubuk Blender 799 TL

        4

        Çiçek Blok Oyuncak 139 TL

        Esnek Boru Robotlar 59 TL

        Oyuncak Köpek Balığı Blok Oyuncak 329 TL

        Dinozor Soft Atış Seti 549 TL

        Manyetik Eğitici Puzzle 36 Parça 649 TL

        Oyuncak Kepçe Model Araba 399 TL

        Köpek Kuaförü Arabası 379 TL

        Lego Polis Arabası 94 Parça 329 TL

        Mekanik Robotik Slitherbot 399 TL

        Tatlı Menü Seti 79 TL

        Çocuk Valiz 699 TL

        Saç Örgü Makinesi Pilli 279 TL

        5

        8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

        3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

        Çelik Termos ~2 L 579 TL

        3 Bardaklı Termos ~500 ml 549 TL

        Pelüş Defter 169 TL

        2 Renkli Eğlenceli Tükenmez Kalem 39,50 TL

        Kilitli Günlük 149 TL

        Matara ~700 Ml 159 TL

        4'lü Fosforlu Kalem 89 TL

        Simli Pullu Sticker Set 39,50 TL

        Işıklı Scooter 679 TL

        Oyuncak Model Bebek 599 TL

        6

        Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 349 TL

        Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

        El Havlusu 34,50 TL

        Banyo Paspas Seti 289 TL

        Jogger Pantolon Erkek 569 TL

        Hambez Pantolon Kadın 249 TL

        Dokuma Viskon Pantolon Kadın 199 TL

        Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL

        Büyük Kutu ~30x40x60 cm 229 TL

        Baza Kutulu Hurç ~50x19x40 cm 189 TL

        7

        Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

        4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

        Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı ~24 cm 179 TL

        Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

        3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL

        3’lü Dikdörtgen Saklama Kabı 44,50 TL

        Erzak Kabı ~1,7 L 34,50 TL

        Yuvarlak Tepsi ~35 cm 79 TL

        Bölmeli Çay Kutusu 99 TL

        Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL

        Salata Kurutucu 139 TL

        Dolma Kapağı ~21 cm 45 TL

        8

        Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

        Cam 6’lı Tabaklı Tatlı Kasesi 299 TL

        3'lü Joker Kupa 219 TL

        Emaye Kızartma Tavası 429 TL

        Emaye Koçerol 279 TL

        12 Parça Rölyefli Porselen Fincan Takımı 359 TL

        Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL

        6'lı Gold Tatlı Bıçağı 329 TL

        6'lı Gold Tatlı Çatalı 209 TL

        Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

        Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

        Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

        Renkli Cam Su Şişesi 179 TL

        3'lü Cam Vazo Seti 219 TL

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