İHA

Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas’ın, Sivas’a bağlı Kaleardı Mahallesi’nde bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatmıştı.

İHA'nın haberine göre çalışmalar kapsamında anıt mezarın bulunduğu bölgede Aziz Vlas’a ait mezarın tespiti için kazı başlatıldı.

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Ayhan Elbay, mezarın yerinin tespiti için kazı çalışmalarının başladığını belirterek, "Doğma büyüme bu mahallede yaşıyorum. Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum, çocukluğumuzdan beri burada Aziz Vlas’ın mezarının burada olduğunu söylüyorlar. Aziz Vlas’ın da ilk Müslüman Hristiyanlardan olduğunu söylüyorlar. Bizim bildiğimiz bu. İnşallah mezar ortaya çıkar, tarihçesi açıklanır. Biz de detaylı bilgiye sahip oluruz. Şu anda mezarı bulmaya çalışıyorlar. Neler yaptığını biz de merak ediyoruz" dedi.

Sbasteli Vlas'ın, MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas'ta doğduğu tahmin ediliyor. Aziz Vlas'ın, Sivas piskoposu iken inançlarından vazgeçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürüldüğü tarihi kaynaklarda geçiyor. Aziz Vlas'ın ismi birçoğu Fransa'da olmak üzere bin 200'e yakın kilisede yaşatılıyor.