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Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

Casey ve Brandon Smith, 16 metrelik eski bir karavanı 5 bin dolara satın aldı. Ahşap işleri yapan çift, karavanlarını yenilemek için 3 ay harcadı. Çift şimdilerde köpekleriyle birlikte seyahat ediyor

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  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Casey ve Brandon Smith çifti, ahşap atölyelerinin bulunduğu binanın satıldığını öğrenince hayatlarını değiştirmeye karar verdi... 
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Çift 5 bin dolara satın aldıkları eski bir karavanı yeniledi. 5 bin dolara yakın da araç için masraf yapan çift karavanlarıyla seyahat etmeye başladı. 
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Insider'da yer alan habere göre Casey "3 yıl boyunca aralıksız mobilya üretimi yaptık. Ancak geçen yılın başlarında, dükkanımızın bulunduğu binayı biri satın aldı ve tüm binayı kendi işi için kullanmak istedi. 
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Kiracılar teker teker dairelerden tahliye edilmeye başlandı. Ve sonunda bizim zamanımız geldi. Bu da bizi farklı bir şey yapmaya itti" diye konuştu.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Tüm projeleri için 10 bin dolarlık (194 bin TL) bir bütçe ayıran çift, Facebook Marketplace'te ikinci el bir karavan aramaya başladı.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Casey süreci "Sürekli karavan bakıyorduk ama bizim fiyat aralığımızdaki araçların çoğu sorunluydu. Kendimizi oradan oraya gidip gelirken buluyorduk ve eve hayal kırıklığıyla dönüyorduk" diye anlattı.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Uzun bir araştırmadan sonra Smith ailesi nihayet tüm ihtiyaçlarını karşılayan 2006 model bir Sun Valley Roadrunner araç buldu. Çift Şubat 2022'de 16 metrelik aracı 5 bin dolara (97 bin TL) satın aldı.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Karavan orijinal donanımının yanı sıra önceki sahibi tarafından geride bırakılan bazı eski eşyalarla birlikte geldi. Çiftin yaptığı ilk şey karavanı derinlemesine temizlemek oldu.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Casey araçta eski bir mikrodalga fırın, bazı hortumlar ve başka küçük eşyalar olduğunu söyledi.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Karavan 15 yıldan daha eski olduğu için eşyaları da modern durmuyordu. 
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Çift karavanın içindeki neredeyse her şeyi yeniledi. Ancak dolapları değiştirmek masraflı olacağından sadece boyandı.

     
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Duvarların ve dolapların rengi için Bayonne'da bulunan evlerinin iç mekanından esinlendiler. Casey, "Düşündük ki, yoldayken evimizde hissetmek her zaman güzeldir. Bu yüzden kendi evimizdeki renklerden ilham aldık" dedi.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Karavanın en zor işlerinden biri ise döşemelerdi. Brandon, "Laminat parke döşemeden önce vinil döşemeleri kaldırmamız gerekiyordu. Çıkardığımızda zemin çok yapışkandı ve bunu kazımak zorunda kaldık" diye konuştu.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Çalışma masası ve mutfak tezgahı gibi yeni mobilyaların çoğu için dükkanlarından biriktirdikleri ahşap parçaları kullandılar.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Çift, marangozluk işlerinin yanı sıra tesisat ve elektrik işlerini de kendi başlarına tamamladı.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Araçta 30 galonluk bir tank olduğu aktarıldı. Karavanlarında ayrıca elektrik için bir akü ve jeneratör de bulunuyor. 

     
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Karavandaki en büyük dönüşüm, kaktüs desenli duvar kağıdıyla kaplı olan banyo oldu.

     
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Smith çifti Haziran 2022'de karavanı yenilemeye başladı ve 3 ayın sonunda toplamda 10 bin dolar harcayarak kendilerine yaşam biçimi kurdu.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Casey, karavanın tasarımında büyük ölçüde orijinale sadık kaldıklarını ancak tüm demirbaşları yenilediklerini söyledi.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Öte yandan Brandon geriye dönüp baktığında, "Keşke aracın tekerleklerinin yüksekliğine daha fazla dikkat etseydim" diyor. Çünkü bu durum, gidebilecekleri arazi türünü sınırlıyor.
  • Dükkanlarından tahliye edilince satın aldılar! Düşük bütçeyle 3 ayda karavan yenilediler!

    Çiftin, römork dönüştürmek isteyenlere tavsiyesi ise şu: Doğru aracı bulmak için kendinize zaman ayırın ve acele etmeyin. 

    *Haberin görselleri çiftin sosyal medya hesaplarından alınmıştır. 

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