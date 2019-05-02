Bingöl Ovası'nın Gözeler köyü mevkisinde doğal olarak yetişen ve bölgeyi kırmızıya boyayan laleler, görenleri cezbediyor.

AA'nın haberine göre kış mevsiminin uzun sürmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl geç açan kırmızı laleler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kent merkezine 24 kilometre mesafedeki Gözeler köyü mevkisinde açan kırmızı laleleri görmek için her gün çok sayıda kişi ve amatör fotoğrafçı bölgeye geliyor.

Bölgenin toprak yapısını inceleyen Bingöl Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yener, yaptığı açıklamada, böylesi doğal güzelliğin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Kırmızı lalelerin Bingöl'de birçok bölgede lokal olarak görüldüğünü, Gözeler köyünde daha çok yayıldığını ifade eden Yener, lalelerin özellikle doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçıları cezbettiğini belirtti.

Yener, ilkbaharın erken dönemlerinde açan lalelerin kısa süreliğine varlığını gösteren bir bitki olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Tanrı ve Hindikuş dağları, Pamir bölgeleri anavatanı olan bir bitki. İlk olarak Türklerin Anadolu'ya göç etmesiyle soğanları vasıtasıyla taşınan bir bitki. Buradan da 14. yüzyılda Avrupa'ya, özellikle Hollanda taraflarına gitmiş ve çok rağbet görmüş. Tarihimizin bir dönemine adını veren bir bitki. Buradaki laleler yabanidir. Halk eli değmeden doğal ortamında yetişiyor."

Yöredeki lalelerin endemik bitki olup olmadığının araştırılması gerektiğini aktaran Yener, insanlar tarafından yok edilmeden lalelerin koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Yener, Bingöl'e turist çekecek potansiyele sahip olduğuna inandığı böylesi doğal güzelliğin yaşatılması için ilgili kurumlara büyük görevler düştüğünü kaydederek, "Bu lalelerin kültüre alınıp alınmayacağı, belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde bir materyal olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Buradaki tarlalar sürülmemiş. Gelecek dönemlerde buralar sürülürse bu çeşidin de yok olacağı kanısındayım" diye konuştu.