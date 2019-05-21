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Dünyada eşi benzeri yok! İşte yüzen adalar...

İHA

Bingöl'de dünyada eşi benzeri olmadığı belirtilen ve tescillenen 'yüzen adalar' baharla birlikte tamamen yeşile bürünürken, bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Yüzen adalar 30 bin kişi ağırlayacak

Bingöl'de dünyada eşi benzeri olmadığı belirtilen ve tescillenen "yüzen adalar" baharla birlikte tamamen yeşile bürünürken, adaları bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan hiçbir yüzen adada üzerinde Bingöl'deki yüzen adalar gibi ağaç yetişmediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan ve önemli bir tabiat olayına sahne olan yüzen adalar, baharla birlikte tamamen yeşillendi.

Dünyada eşi benzeri olmayan, üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacığı görmek için geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Bu yıl bahar ve yazla birlikte yüzen adaları görmek için başta Erzurum, Elazığ, Erzincan, Muş ve Diyarbakır olmak üzere 30 bin kişinin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi. 



EŞİ BENZERİ YOK

Yüzen adaların dünyada eşi benzeri olmadığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Önalan, adaların turizm açısından kentin önemli bir değeri olduğunu aktardı.

Adaların müdürlükleri tarafından ilk keşfedildiği zaman Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce tescil edildiğini anımsatan Önalan, "Hiçbir yerde eşi ve benzeri olmayan bu doğa harikasının tanıtımı için her yıl belirli haftalarda PTT vasıtasıyla basılan fragmanlarla dünyaya tanıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl 20 bin gibi bir ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yıl sayının 30 bine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Yüzen adaların kent genelindeki fotoğrafçıların ve yeni evlenen çiftlerin de ilgi odağı olan bir yer haline gelmeye başladığını aktaran Önalan, "Muş, Erzurum, Elazığ ve diğer çevre illerden de Bingöl’e gelen misafirlerimiz burayı merak edip, ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.

DERİNLİĞİ 50 METREDEN FAZLA

Bingöl-Solhan karayolunda 4,5 kilometre uzaklığında bulunan ve tamamen doğal bir oluş olduğu bilinen gölün 300 metre karelik bir alanı kapsadığı belirtildi.

Krater gölü konumunda olan yüzen adaların bulunduğu gölün derinliğinin ise 50 metreden fazla olduğu değerlendiriliyor.

Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalan gölün ortasındaki üç ada rüzgarın etkisiyle ve üzerine binildiği zaman sal gibi her tarafa ağır ağır hareket edebilme özelliğine sahip.

Öte yandan ada üzerinde bodur dişbudak olduğu öğrenilen ağaçların yetişmesi de dikkat çekiyor.

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