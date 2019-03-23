Bingöl'ün Solhan ilçesinin Hazarşah köyünde çobanlık yapan ve 8 yıl önce hayvanları çağırırken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ünlenen 63 yaşındaki İlhan Orak, gördüğü ilgiden memnuniyet duyuyor.

AA'nın haberine göre Türkiye, çoban Orak'ı, 8 yıl önce kendisiyle röportaj yapan TRT ekibinin objektifine yansıyan içten tavırları ve hayvanları çağırırken çıkardığı seslerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tanıdı.

Merada gördüğü habercilerin yanına sevinçle koşan ve heyecanla yöneltilen her soruya içtenlikle cevap veren, çıkardığı seslerle hayvanların dikkatini çekmeyi başaramayınca, "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." diyerek, mahcubiyetini tebessümle gizleyen Orak, sempatik tavırlarıyla vatandaşın gönlünü kazandı.

Muhabirle diyaloğundaki samimiyetiyle izleyenlerin tanımadığı halde yakın ilgi duyduğu Orak'ın çeşitli sosyal medya platformlarında değişik versiyonları yayınlanan, taklitleri de yapılan görüntüsü, milyonlarca kez izlendi.

Tıraşlı ve takım elbise ile mesleğini sevgiyle sürdüren Bingöllü sempatik çoban Orak ile 8 yıl aradan sonra AA ekibi görüştü.

Orak'ın aynı seslerle yaptığı çağrıya bu kez kendi sürüsü kayıtsız kalmadı.

"O HAYVANLAR BENİM DEĞİLDİ, BU HAYVANLAR BENİM. BENİ TANIYORLAR"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 5 çocuk babası Orak, hayvanlarına severek çobanlık yaptığını söyledi.

8 yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında yaşlanması dışında bir değişikliğin olmadığını belirterek, o gün yapılan röportajda içinden geldiği şekilde konuştuğunu belirtti.

Görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından köyde vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Orak, görüntülerdeki koyunların kendisine ait olmadığını, bu nedenle de kendisine bir tepki göstermediklerini dile getirdi.

Orak, "Beni tanımadıkları için sesime gelmediler. O hayvanlar benim değildi, bu hayvanlar benim. Beni tanıyorlar, o yüzden geliyorlar" dedi.

"Görüntülere 'Tıraşlı çoban mı olur?' şeklinde yorumlar yapıldı. Ömrüm çobanlıkla geçti. Çok zahmet gördük eskiden. Şimdi çok şükür hayvancılık yapıyoruz. Bazen arkadaşlar, 'Tıraşlı çobanlık olmuyor.' diyor. Tıraş da oluyorum, çobanlık da yapıyorum. Tıraşıma bakmayın hala da çobanım." ifadelerini kullanan Orak, çobanlığı sevdiğini, çobanlık yapmaktan memnun olduğunu aktardı.

"KÖYE GELİP BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTİYORLAR"

Orak insanların kendisini takip etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnun kaldım. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle öğrenciler ilgi gösteriyor, köye gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar, bazen de mesaj gönderiyorlar. Beni beğenenlere teşekkür ediyorum. Hayranlarıma selam gönderiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu keçiler benim, o koyunlar benim değildi. Onlar beni tanımıyorlar, benimki beni tanıyor. Şimdi çağırsam gelirler." diyen Orak, yıllar sonra aynı şekilde seslenerek yaptığı çağrısına sürüsü kayıtsız kalmadı.

Orak keçilerin kendisini mahcup etmeden yavrularıyla yanına gelmesi üzerine büyük mutluluk yaşadı.

Köyde yaşayan Şenol Barlı da İlhan Orak'ın sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu ifade ederek, "Köyde kimsenin kalbini kırmıyor, elinden geldiğince herkese yardımcı oluyor. Hep güler yüzlüdür. Görüntülerde göründüğü gibidir" diye konuştu.