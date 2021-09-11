DHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 740'ıncı kez Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri düzenlendi. Kutlama programlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin yanı sıra Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile tribünleri dolduran binlerce kişi katıldı.

Söğüt Kaymakamlığı önünde karşılanan Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez boyunlarına Yörük poşusu bağladı. Kaymakamlık önünde oluşturulan, aralarında mehteran, atlı alperenler ve vatandaşların da yer aldığı yaklaşık bin kişilik yürüyüş kortejine katılan Bakanlar Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez çevredekileri selamlayarak Ertuğrul Gazi Türbesine geldi. Türbeyi ziyaret ederek dua eden Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez daha sonra beraberindekilerle birlikte programın yapılacağı stadyuma geçti.

BAKAN DÖNMEZ: DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin yarınları için her adımı tarihi sorumluluk bilinciyle attıklarını söyledi. Türkiye'yi tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Söğüt, Malazgirt'te başlayan yürüyüşün, tüm dünya için barış ve huzuru doğurduğu bir medeniyet beşiğidir. Söğüt'ün ruhu, Alperenlerin maneviyatı ve Ertuğrul Gazinin hedefleri, milletimizi 7 iklime hakim kıldı. Osmanlının bir çadırda başlayan hikayesi Söğütün enerjisiyle 7 iklime yayıldı. Bu manevi ortam Saraybosna'dan Yemene, Akdeniz'den Hazara kadar tüm coğrafyamızı şefkati ve merhametiyle sarıp sarmaladı. Tarih boyunca mazlumların koruyucusu, barış ve selametin yeryüzündeki gölgesi ve 77 milletten herkes için sığınılacak güvenli bir liman olan milletimiz, bu toprakların irfanı ve maneviyatıyla mayaladığı Türk- İslam ruhunu burada inşa etmeye başladı. Alperenlerin ayak izini, Hayme Ananın yüceliğini ve ceddimiz Ertuğrul Gazinin yiğitliğini aldığı bu topraklar, ilelebet milletimizin kalbi olacak. Anadolu'nun rüzgarını, güneşini, suyunu enerjiye dönüştürmek, yer altı kaynaklarımızı milletimize sunmak için büyük bir gayret içindeyiz. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye için her alanda üreten, kendine güvenen ve tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN KÖKLERİ SAĞLAM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yörük çocuğu olarak Ertuğrul Gaziyi anma şenliklerinde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Türkiye'nin kökleri sağlam bir ülke olduğunu ve tüm dünyadaki siyasetle, ekonomiyi, kültürü nakış gibi işlediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren; Kayının töresi, Yörüğün adabı, Edebali'nin ahlakıdır. Alperenlerin Serdarı Ertuğrul Gazinin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazinin rüyasında gördüğü gibi kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz. Diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde gerekse dünyada güvenlik, huzur, refah, adalet ve kalkınma için gece gündüz çalışıyoruz. Hem sahada hem de masada hak edene hak ettiği gibi davranıyoruz. Güçlünün değil, haklının hakim olduğu; daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazinin sancağını gururla taşıyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü Dünya 5ten büyüktür ve Türk beklenendir Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde" dedi. Bakan Çavuşoğlu'na konuşmasının ardından alp kıyafeti ile kılıcı hediye edildi.