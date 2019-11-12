Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletini etkisi altına alan ve günlerdir büyüyerek devam eden çalı yangınları Sydney kentinin kuzey bölgelerine ulaştı.

Yetkililer, rüzgâr ve sıcaklık nedeniyle yangınların hızlı şekilde yayıldığını belirtirken Başbakan Scott Morrison halka hitaben radyodan yaptığı konuşmada, "Henüz en kötüsü yaşanmadı. Bu fırtına öncesi sessizlik. Lütfen herkes alevlerden korunabilecekleri yerlere gitsin" dedi.

Şu ana kadar 3 kişinin öldüğü, 970 bin hektar ormanlık alan ve 150’den fazla evin kül olduğu yangınlar nedeniyle eyalet geneline 600’den fazla okulda eğitime ara verilmiş ve acil durum ilan edilmişti.

Sosyal medyada, günlerdir devam eden yangınlara dair Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından işletilen hava uydusu Himawari 8’e yansıyan görüntüler paylaşıldı.

YENİ ZELANDA DA ETKİLENECEK

Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda'da uzmanlar, çalı yangınları nedeniyle ortaya çıkan dumanın yarın Yeni Zelanda’yı vurabileceği ve sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.