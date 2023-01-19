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Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum

Hayat pahalılığından dolayı sıkıntı çekenlerle dayanışmak için bir ay süreyle bedava pizza dağıtmayı vaadeden Edinburghlu pizzacı, projenin umduğundan çok daha stresli ve maliyetli olduğunu ama pişman olmadığını söylüyor.

Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
BBC TÜRKÇE
Marc Wilkinson BBC
Marc Wilkinson, dayanışma için başlattığı bedava pizza dağıtımını çok stresli bulduğunu söylüyor ama 'İyi ki yaptım' diyor

Edinburgh'da, hayat pahalılığı karşısında halkla dayanışmak için bir ay boyunca isteyene ücretsiz pizza dağıtmayı vadeden pizzacı Marc Wilkinson, halen devam eden deneyimin çok stresli geçtiğini söylüyor.

Morningside semtindeki Pure Pizza dükkanının sahibi 55 yaşındaki Marc Wilkinson, bedava pizza teklifinden yararlanmak için tahmin ettiğinden çok fazla sayıda insan gelmeye başlayınca bir panik yaşamış.

Wilkinson şimdi, bir aylık dayanışma tamamlandığında, ilk tahminlerinin üç misline mal olacağını düşünüyor ama yine de Ocak sonuna kadar sözünü tutmaya kararlı olduğunu söylüyor.

Pizzacı Wilkinson bu ayın başlarında BBC'ye, hayat pahalılığıyla boğuşan insanlara yardımcı olmak için bir iyilik yapacağını ve bir ay isteyen herkese bedava pizza vereceğini söylemişti.

Wilkinson, her sabah 11.00 sularında dükkanını açtığı an sıraya giren kalabalıklara şimdiye kadar binlerce bedava pizza verdiğini söylüyor.

Şef Emanuele Mascolo BBC
Emanuele Mascolo, Pure Pizza'nın şeflerinden biri

Wilkinson "Önce çok heyecanlandım çünkü dükkana gelen herkes ne kadar önemli bir şey yaptığımı söylüyordu ve bu çok güzel bir duyguydu. Noel Baba gibi hissettim kendimi" diyor ve ekliyor:

"Fakat günler geçip de düşündüğümden çok daha fazla sayıda insan gelmeye başlayınca paniğe kapılmaya başladım. Bir yerde bu işe son vermek zorunda kalma düşüncesi beni çok korkutuyordu."

Marc Wilkinson bu "insani dayanışma eylemi" için 12 bin sterlinlik bir bütçenin yeterli olacağını düşünmüştü.

Fakat şu anda projenin, kendisine bunun üç katına mal olacağını tahmin ediyor.

Fakat beklenmedik bir şekilde bir kaç gün sonra onun bu eylemini desteklemek isteyenlerden bağışlar gelmeye başladı.

Mahallede yaşayan bir kadın topladığı bir tomar parayla geldi.

Tam 300 sterlin getirmişti.

Hindistan'dan bir işadamı yüzlerce sterlin yolladı ve bağışlar arttı.

Hatta malzeme aldığı şirketler de malzeme bağışladı.

Bunun yanında bir de internette bağış sayfası açtı.

"Bu kadar mali yükü kaldıramayabileceğimi fark ettiğimden beri kafam sürekli bununla meşguldü ama bağışlar gelmeye başlayınca rahatladım" diyor ve ekliyor:

"Dünyanın her yerinden insanların bana destek olmak istediğini fark ettim."

Wilkinson günde 12 saat dükkanda çalışıyor.

"Çok stresli bir dönem. Ama başlattığım için hala çok memnunum ve devam etmek istiyorum" diyor.

"Edinburgh'da insanların psikolojisini etkilemiş olmak benim ödülüm ve bunu yarıda bırakmak yazık olur" diye ekliyor.

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