Gümüşhane'de geçen hafta yağan yoğun karın ardından Yağmurdere Vadisi'nde yer alan Aşağı Yuvalı köyünün yolunda oldukça dik olan bölgelerden çığ geldi. Son bir haftada 6 ayrı noktada çığ gelen bölgede, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı her günün ertesinde bu kez farklı noktada çığ oluştu. Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli davranması sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından en büyük çığ kütlesinin temizliği 2 gün sürdü.

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ÇIĞ

İHA'da yer alan habere göre, İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yol üzerinde 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğundaki çığ kütlesini temizledi. Önceki akşam geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından kalan 2 ayrı çığ kütlesi ise dün temizlendiği belirtildi.

"İNŞALLAH BİR DAHA ÇIĞ GELMEZ"

Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu çığ alanında 4 gündür çalıştıklarını belirterek, “İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Yolumuz kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi açtılar, tekrar geldi tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız” dedi.

"KAYA GİBİ SERTLEŞMİŞ BİR KÜTLE"

Muhtar Gündoğdu, kış mevsiminde köyde yaklaşık 20 kişi ve 80 büyükbaş hayvan olduğunu belirterek, çalışmalar için Özel İdare ekiplerine, müdüründen, şefine çalışanların hepsine teşekkür etti. 4 gündür yoğun kar yağışı altında çalıştıklarını kaydeden iş makinesi operatörü Adem Ataman ise “Çığ kütlesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre var. Kaya gibi sertleşmiş kar kütleleri. İçerisinden taşlar, küçük çam fidanları çıktı. Derenin önü de çığ nedeniyle kesildiği için su da çığ kütlesinin altından geçmiş, kar bayağı sertleşti” diye konuştu.

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