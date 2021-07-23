Bir şey sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre bir şey kelimesinin doğru yazımı...
BİR ŞEY NASIL YAZILIR, BİR ŞEY Mİ, BİRŞEY Mİ?
TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "bir şey" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir şey"dir.
Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.
BİR ŞEY YAZILIŞI ÖRNEKLERİ
TDK’nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre doğru yazılışa verilebilecek bazı örnekler şöyle;
bir şey (veya şeyler) olmak
bir şey anlamamak
bir şeye benzememek
bir şeyler, bir şeyler
bir şey sanmak
bir şey söylemek
bir şey yapmak
Sonuç olarak birleşik şekilde yazım yanlış, ayrı şekilde yazılış ise doğru şekilde kullanımdır.
ŞEY YAZIM KURALI
“Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır, asla bitişik yazılmaz. Şey neden her zaman ayrı yazılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı: “Şey”, “eşya” sözcüğünün tekil halidir. “Eşya” sözcüğü diğer sözcüklerle bitişik yazılmadığı gibi, “şey” sözcüğü de başka sözcüklerle bitişik yazılmaz.
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