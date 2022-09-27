Birleşik Krallık monarşisinin serveti nasıl yönetiliyor?

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kraliyet ailesinin servetinin değeri 28 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktarın 500 milyon dolarlık kısmını Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel serveti oluşturuyor.

Tartışmalı bir konu olarak yeniden gündeme gelen bu vergi muafiyeti, 1993'te dönemin Başbakanı John Major tarafından "Kraliyetin benzersiz önemine" yapılan atıfla birlikte sağlanmıştı.

2. Elizabeth'in bu serveti, şimdi herhangi bir veraset vergisinden muaf şekilde oğlu yeni Kral 3. Charles'a kalacak.

Servetin içinde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata gözlerini yumduğu İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi de dahil, kişisel yatırımlar, atlar, pul koleksiyonu, mücevherler ve sanat eserleri bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Financial Times gazetesinin kıdemli ekonomi yazarı Andrew Hill, "Crown Estate, Kraliyete ait şirketlerden oluşuyor. Monarşinin başında kim varsa teknik olarak Crown Estate'in de başında o bulunuyor. Monarşinin başındakine danışılabilir fakat Crown Estate'in en üst seviyesinde Kral ya da Kraliçe'nin rolü semboliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Crown Estate ismindeki ekonomik yapının kontrol ettiği malvarlığının toplam değeriyse, 19 milyar dolar civarında bulunuyor.

Kraliyet ailesinin sahip olduğu malvarlığının büyük kısmı İngiliz devleti tarafından atanan bağımsız bir kurul tarafından yönetiliyor.

Hill, Kraliyetin sahip olduğu servetin devlet tarafından çok sıkı denetlendiğini ve taht sahibinin çok sınırlı bir esneklik payına sahip olduğunu ifade etti.

Son olarak "Kraliçe 2. Elizabeth: Kraliyet ekonomisinin iç yüzü" başlıklı makale kaleme alan Hill, yaptığı araştırmaların sonucunda Kraliçe 2. Elizabeth'in bazı durumlarda "çok ince bir dokunuşla" fikirlerini komisyon üyelerine ilettiği bilgisine ulaştığını söyledi.

İskoçya'daki servetin değerinin yaklaşık 590 milyon dolar civarında olduğu kaydediliyor.

Kraliyetin sahip olduğu bir başka kalem de İskoçya'da bulunan Crown Estate İskoçya'nın mülkleri.

BBC'nin haberine göre, 2021'de Kraliyet üyeleri programlara 2 bin 300 resmi katılım sağladı.

Bu harcamalar arasında mülklerin bakım masrafları, personelin ücretleri, kraliyet üyelerinin katıldığı programlar ve düzenlenen resepsiyonlar bulunuyor.

KRAL 3. CHARLES'IN BUCKINGHAM SARAYI'NI SATMA YETKİSİ YOK

Crown Estate'in dışında kalan mülkler de servetin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Lancaster Dükü unvanını alacak olan Kral 3. Charles, bu unvan sayesinde 18 bin hektardan fazla bir araziden de gelir ediyor.

Kral Charles'ın bir önceki unvanı olan ve şimdi en büyük oğlu William'a geçen 1,3 milyar dolarlık bir servete karşılık gelen Cornwall Dükü unvanı da beraberinde yılda 20 milyon sterlin gelire denk düşüyor.

William'ın payına düşen bu mirasın içerisinde, Birleşik Krallık'taki en büyük organik gıda markasının yanı sıra Transilvanya'da bulunan doğa ile iç içe bir inziva merkezi de bulunuyor.

Unvanların dışında kalan mal varlıkları arasında Buckingham Sarayı ve Kensington Sarayı da bulunuyor. Ancak kraliyetin bu yapılar üzerinde karar alma hakları da kısıtlı.

Yeni Kral 3. Charles yaklaşık 5 milyar dolar değere sahip Buckingham Sarayı'nı satma yetkisine de sahip değil.