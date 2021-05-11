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Birleşmiş Milletler'den Doğu Kudüs uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM),Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağı uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler'den Doğu Kudüs uyarısı
BM'den Doğu Kudüs açıklaması
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AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağı uyarısında bulunan Dujarric, tüm taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı.

Dujarric, geçen hafta İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesi sırasında 3 meslektaşının yaralanmasına yönelik soruya ise "Gazetecilerin her koşulda işlerini yapmaktan alıkonulmasına karşıyız." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunmuştu.

KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK

AA'nın haberine göre; işgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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