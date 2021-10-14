Bisiklet tutkunları Çermik'in doğal güzelliklerine pedal çevirdi

AA

Kovid-19 ile mücadele sürecinde izole rota arayanların yeni adresi Çermik, termal su kaynaklarının yanı sıra İkiz Şelale ve yürüyüş parkuruyla doğaseverlerin yeni rotası oluyor.

AA'nın haberine göre Sinek Çayı ve Kanyonu, Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede mahallelerindeki İkiz Şelale gibi çok sayıda doğal güzelliği barındıran ilçe, son zamanlarda bisiklet tutkunlarını da ağırlıyor.

Pedaldaşlar Bisiklet Kulübünün programı kapsamında doğaseverler, Çermik'te bir araya gelip 5 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayarak Yabanardı Mahallesi'ne ulaştı. Katılımcılar, yöre halkının ikramlarının ardından yaklaşık 4 kilometrelik parkuru da yürüyerek tamamladı.

İkiz Şelale'ye hakim noktada, irili ufaklı onlarca şelaleyi görme fırsatı bulan doğaseverler, meşe ve ceviz ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri eşliğinde yürürken keyifli zaman geçirdi.

"TABİAT PARKI İLAN EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA"

Bisiklet tutkunlarını ağırlayan Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, yaptığı açıklamada, Yabanardı ve Şeyhandede mahallelerinde yer alan şelaleler arasındaki güzergahın, doğa turizmine kazandırılması gereken önemli bir alan olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Polat, "Tabiat parkı ilan edilmesi için çalışmalarımız son aşamada. Tabiat parkı ilan edilmesinin ardından yol ve parkur sorunlarını halledip ülkemizin turizmine kazandıracağız. Diyarbakır güzel bir il, Çermik güzel bir ilçe ve burası güzel bir yürüyüş parkuru. İnsanları bu alana bekliyoruz" dedi.

İki şelale arasındaki vadinin, yapısından ve ağaçlarla çevrili bulunmasından dolayı sürekli serin olduğunu, görsel açıdan da fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunduğunu anlatan Polat, Çermik'in salgın sürecinde insanların stres atıp huzurla vakit geçirebileceği bir yer olduğunu dile getirdi.

"ATMOSFER HARİKA"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sozdar Ayata, 5 kilometrelik bisiklet turunun ardından bölgeye vardıklarını, bu alanın bisiklet ve doğa tutkunları için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Ayata, "Burayı cazip kılan en önemli noktalardan biri şelaleleri ve şelaleye giden yol. 600 yıllık ceviz ağaçlarından bahsediliyor. Atmosfer harika. En önemlisi yürüyüş esnasında güneşle temasımız neredeyse hiç yok. Çünkü devasa bir ormanlık alanda yürüyüş gerçekleşiyor. Bu coğrafyada bisiklet tutkunların çok olduğunu görüyorum. Yapılacak en güzel şey böylesi etkinliklerin daha çok olması" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'A GELİN BU DOĞAL GÜZELLİĞİN TADINI ÇIKARIN"

Bisiklet ve doğa tutkunlarından Adem Ulusoy, daha önce Türkiye'nin birçok noktasını gezdiğini ancak böyle bir ortamı daha önce görmediğini aktardı.

Ulusoy, "İki şelale arasında onlarca şelale var, üzerimiz ağaçlarla kaplı. Diyarbakır'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Diyarbakır ve Çermik'e gelin, bu doğal güzelliğin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

Enver Şahin ise manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Böyle bir coğrafyaya ilk defa tanık oldum. Gerçekten muhteşem bir yer. Burada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Görmek isteyen herkesi buraya davet etmek isterim çünkü muazzam bir atmosferi var" şeklinde konuştu.

Yabanardı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldız ve Şeyhandede Mahallesi muhtarı Ramazan Koca da turizme kazandırılmasını istedikleri bölgeye herkesi davet etti.