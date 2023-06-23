Bisiklet yolunda feci son! Manevra yapan vince çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Bisiklet yolunda feci son! Manevra yapan vince çarptı
ABONE OL

Bisiklet yolunda feci son! Motosiklet sürücüsü manevra yapan vince çarptı

Konya'da bisiklet yolunda motosikletiyle seyir halinde olan 15 yaşındaki Mahmut Efe Vural, sürücüsü fabrikaya girmek için manevra yapan vince çarptı. Başında kask bulunmayan çocuk kaza yerinde can verdi

Bisiklet yolunda feci son! Manevra yapan vince çarptı
DHA

Konya'da, bisiklet yolunda motosikletiyle seyir halindeyken vince çarpan Mahmut Efe Vural (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mahmut Efe Vural yönetimindeki motosiklet, kaldırımın hemen yanındaki, bisiklet yolunda seyir halindeyken, fabrikaya girmek için manevra yapan Bektaş Sami Çıkmaz idaresindeki vince çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan ve başında kask bulunmayan Mahmut Efe Vural, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahmut Efe, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vinç sürücüsü Bektaş Sami Çıkmaz, gözaltına alındı. Mahmut Efe'nin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Marmaris'te paniğe yol açan orman yangını!
GÜNDEM Marmaris'te paniğe yol açan orman yangını!
Bodrum doldu taştı! İlçeye 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı
GÜNDEM Bodrum doldu taştı! İlçeye 24 saatte 25 bin araç ...
Antalya'daki falezlerde cansız beden bulundu
GÜNDEM Antalya'daki falezlerde cansız beden bulundu
Trabzon'da heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı
GÜNDEM Trabzon'da heyelan! 3 ev boşaltıldı
Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı - Güncel Haberler
GÜNDEM Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin ...
İstanbul'un ardından 3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı! - Son dakika haberi
GÜNDEM İstanbul'un ardından 3 ilde daha yasaklandı!
Son dakika: Kaş'ta orman yangını çıktı!
GÜNDEM Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altında
LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı ve kim oldu?
GÜNDEM LGS birincisi kim oldu?
İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Çankırı'da emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.