Mesut Toptan mtoptan@haberturk.com

Covid-19 pandemisi ile birlikte Türkiye'de de alternatif ulaşım daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Elektrikli scooter'lar bu süreçte hayatımıza girip yasal hazırlıkları tartışılsa da, otomobilden de eski olan ulaşım aracı bisiklet ile ilgili sorunlar halen çözülebilmiş değil. Üstelik kanun gayet açık...

Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet "Adale gücü ile hareket eden motorsuz taşıt" olarak tanımlanıyor. Ayrı bir bisiklet yolu yapılmamışsa, otoyollar hariç yolların sağ şeridinin bisikletlilerle paylaşılması gerekiyor. Şehir içinde çeşitli noktalarda görülebilecek "şeridi paylaş" tabelası da bu kurala işaret ediyor.

LÜTUF DEĞİL ÖNEMLİ KURAL: ŞERİDİ PAYLAŞ

Sorun tam da burada başlıyor. Tabeladaki bu uyarıyı kural değil "lütuf" gibi gören kimi sürücüler, yolu kendi hakkıymış gibi kabul ediyor. Kaportası vücudu olan ve kullandığı aracın ağırlığı 10-15 kilogram arasında değişen bisikletliler için tehlike büyüyor.

Bisikletle daha profesyonel olarak ilgilenenler için de ölümcül bir tehlike söz konusu. Geçen hafta İzmir'de antrenman yaptığı yolda kendisini görmeyen kamyonun altında kalarak can veren Zeynep Aslan, bu konuda acı bir tecrübe oldu.

40-50 KM HIZ İLE ANTRENMAN ANCAK YOLDA

Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları bir süredir #BisikletimeÇarparsanÖlürüm etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Bisiklet sporcuları 40-50 kilometre hızlara ulaşıyor. Bu sürati de bisiklet yollarında ya da şehir içi trafikte yakalamak mümkün olmuyor. Şehirden biraz uzaklaşan bisikletliler kamyonların ya da son sürat giden araçların arasında antrenman yapmak zorunda kalıyor.

Bu tehlike altında antrenman yapan sporculardan biri de dünyanın en iyi 60 dağ bisikletçisi arasında yer alan Kadir Kelleci. Zeynep Aslan'ın ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Kelleci, "Ben de her gün yollarda antrenman yapıyorum, bu tür tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Olabildiğince kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bisiklet üzerinde kaportamız yok, canımız var. İnsanların daha duyarlı olmasını diliyorum" dedi.

AFRİKA'YI DOLAŞTI, İSTANBUL'DA KORKUYOR

Afrika'nın büyük bölümünü bisikletiyle gezen ve bu seyahatini Hayallere Yolculuk isimli bir belgesele dönüştüren Hasan Söylemez, yollardaki tehlikeye dikkat çeken isimlerden.

— hasan söylemez (@hasansoylemez) October 17, 2020

İstanbul'da bisiklete binmeye korktuğunu kaydeden Söylemez Twitter mesajında "şeridi paylaş" kuralının hayati önemine dikkat çekti.

BİSİKLET ŞERİDİNE GİREN TEK ARABA YOK

Almanya'da yaşayan yazar Gökhan Kutluer, Berlin'de bisiklete verilen önemi sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile gösterdi.

— Gökhan Kutluer (@gokhankutluer) October 20, 2020

Kutluer'in paylaştığı videoda bisiklet şeridi bariyerle değil, çizgiyle ayrılıyor. Buna karşılık trafiğin yoğunlaştığı anlarda dahi hiçbir sürücü bisiklet şeridine yaklaşmayı bile aklından geçirmiyor.