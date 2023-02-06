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AA

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler ve mağara evler gibi birçok tarihi mekan, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarını fotoğrafladı.

Fotoğraf tutkunu Ahmet Yamlı, gazetecilere, ilçede beyaza bürünen tarihi alanlarda güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Ahlat'a kar manzarasının çok yakıştığını belirten Yamlı, şunları kaydetti:

"Güzel görüntüler yakalamak için tarihi mekanları ziyaret ediyoruz. Karla birlikte tarihi mekanlar, kümbetler, mezar taşları daha da güzelleşti. Seyrine doyumsuz manzaraları fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Vatandaşlardan Şerafettin Tanyeri ise ilçede etkili olan kar yağışı ile hasret kaldıkları kar manzarasına kavuştuklarını ifade ederek, "Güzel manzaralar oluştu. Hem ecdadımızı ziyaret ettik hem de güzel manzarayı seyrettik. Herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyorum." dedi.