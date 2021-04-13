İki dışişleri bakanından Libya ve Ukrayna görüşmesi 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Washington'da Di Maio'yu ağırladığını ve ikili arasındaki görüşmede ABD-İtalya ittifakının ve iki halk arasındaki tarihi bağların öneminin vurgulandığını kaydetti.

Price'ın yazılı açıklamasına göre iki bakan, Libya'da siyasi istikrarın sağlanabilmesi ve aralık ayında seçimlerin yapılabilmesi için ülkelerinin somut desteklerini ortaya koydu ve Libya'da ateşkesin korunması gerektiğine atıf yaptı.

AA'nın haberine göre; Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına güçlü bir şekilde vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, "İki bakan, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırındaki tehlikeli askeri yığınağına son vermesi gerektiğini de ele aldı." ifadesine yer verildi.

Di Maio, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'ın Washington'da ağırladığı ilk mevkidaşı oldu.