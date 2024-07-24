Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM: 2023'te yaklaşık 733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı | Dış Haberler

        BM: 2023'te yaklaşık 733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı

        "Dünya Gıda Güvenliği" raporuna göre geçen yıl dünya genelinde her 11 kişiden 1'inin açlıkla mücadele etti. Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmeye devam ettiği aktarılan raporda, 2022'den 2023'e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yaklaşık 733 milyon olduğunu bildirdi.

        BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı “Dünya Gıda Güvenliği" raporu yayımlandı.

        Raporda, geçen yıl dünyada 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslendiği, ortalama 733 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, dünya genelinde her 11 kişiden 1'inin açlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

        Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmeye devam ettiği aktarılan raporda, 2022'den 2023'e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi.

        REKLAM

        Raporda, açıklıkla mücadele eden nüfusun oranının Afrika'da yüzde 20,4'e yükseldiği belirtilirken, bu oranın Güney Amerika'da azaldığı, Asya'da ise sabit kaldığı ifade bildirildi.

        Yaklaşık 582 milyon kişinin 2030'da kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı ve bu kişilerden neredeyse yarısının Afrika'da yaşayanlardan oluşacağı kaydedilen raporda, bir insanın hayatını sürdürmesi için gereken ortalama gıda miktarına erişimin milyarlarca insan için hala zor olduğu vurgulandı.

        Raporda, 2023'te dünya genelinde 2,33 milyar kişinin orta veya şiddetli gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya kaldığı ve bunlardan 864 milyondan fazla kişinin zaman zaman bütün bir gün ya da daha uzun süreyi gıdasız geçirdiğine işaret edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Birleşmiş Milletler
        #açlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun