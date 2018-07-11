Lowcock Pazartesi günü gittiği Pyongyang'dan dün internet üzerinden gönderdiği bir video kaydında, Kuzey Kore'nin güneybatısındaki gezisinden izlenimlerine yer verdi. BM internet sitesinde yer alan açıklamada Lowcock, "Gittiğim bölge dahil kırsal kesimin pek çok yerinde çocukların yarısının temiz suya erişimi yok; su kaynakları kirli" dedi.

İnsani yardım ve aynı amaçlı operasyonlar, Kuzey Kore'ye nükleer silah ve füze programından dolayı uygulanan uluslararası yaptırımlardan muaf tutulsa da, BM yetkilileri yaptırımların yardım sevkiyatını yavaşlatarak insani durumu daha da zorlaştırdığını söylüyorlar. Lowcock, Kuzey Kore'deki çocukların yüzde 20'sinin kötü besleniyor olmasının, daha fazla insani yardım gereğini vurguladığını söyledi. Lowcock insani yardım için çalışanlara ulaşmanın kolaylaştığını ancak bu yardımların finanse edilmesinde gerileme olduğunu belirtti.

BM, Kuzey Kore'deki ana okullarına beslenme yardımını finansman yokluğu nedeniyle Kasım ayında durduklarını ve "Kuzey Kore'nin 2018 İhtiyaç ve Öncelik Planı" adlı çalışma için gereken finansmanın yüzde 90 oranında eksik kaldığını söylediler. BM desteğinden yararlanmayan bir hastaneyi ziyaret eden Lowcock, burada 140 verem hastası olduğunu ancak sadece 40 hastaya yetecek ilaç bulunduğunu söyledi. BM'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore nüfusunun yüzde 40'ı olan 10 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildirildi. BM, Lowcock'un insani durumu daha iyi değerlendirebilmek için hükümet yetkilileri, insani yardım kuruluşları temsilcileri ve yardım alan kişilerle görüşmeler yapacağını duyurdu.