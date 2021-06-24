BM'den ABD'ye Küba çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

BM'den ABD'ye "Küba ambargosunu kaldır" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı 61 yıllık ambargoya son verilmesi çağrısında bulunan tavsiye kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti

BM'den ABD'ye
BM'den ABD'ye Küba çağrısı
0:00 / 0:00
AA

Genel Kurul salonunda bu yıl 29'ncusu yapılan oylamada, BM'ye üye 193 ülkenin 184’ü Küba’ya uygulanan ambargonun son verilmesi kararı lehine oy kullandı.

AA'nın haberine göre; karara ABD ve İsrail ‘hayır’ oyu verirken, oylamaya Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya ve Ukrayna katılmadı.

BM Genel Kurul kararları, uluslararası toplumun iradesini yansıtan bir araç olarak görülmekle birlikte herhangi bir yaptırım gücü veya bağlayıcılığı bulunmuyor.

ABD yönetimi, modern tarihin en uzun ambargosu olarak kayıtlara geçen,19 Ekim 1960'dan bu yana Küba'ya, ekonomik, ticari ve finansal ambargo uyguluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Macaristan'da 18 yaşından küçükler için "eşcinsellik karşıtı" düzenleme onaylandı
DÜNYAMacaristan'da tartışmalı eşcinsellik yasasına onay
Nijerya'da sahte ilaç nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
DÜNYANijerya'da sahte ilaç nedeniyle 10 kişi hayatını ...
SON DAKİKA! McAfee'nin kurucusu John McAfee ölü bulundu
DÜNYAMcAfee'nin kurucusu hücresinde ölü bulundu
Yunanistan'da mahkemenin kararına tepki gösteren rahip, salondakilere kezzapla saldırdı
DÜNYARahipten mahkemede kezzaplı saldırı
İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi
DÜNYAUğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'dan büyük ödül
ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
DÜNYAABD istihbaratından kritik 'Afganistan' ...
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı
DÜNYAİkinci Berlin Konferansı'nda 'Libya seçimleri' ...
SON DAKİKA! ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
DÜNYAABD'nin iki bakanlığının yetkilileri Türkiye'ye ...
İsrail'deki yeni hükümetten Batı Şeria kararı
DÜNYAİsrail'deki yeni hükümetten Batı Şeria kararı
ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı
DÜNYAABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el ...