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        Haberler BBC Ekonomi BM: Deniz tabanından kum çıkarma faaliyetleri okyanuslardaki yaşama büyük zarar veriyor

        BM: Deniz tabanından kum çıkarma faaliyetleri okyanuslardaki yaşama büyük zarar veriyor

        Birleşmiş Milletler deniz tabanından çekilen kum miktarının yıllık 6 milyar tona ulaştığını ve bunun okyanuslardaki yaşama büyük zarar verdiğini açıkladı.

        Giriş: 06.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:45
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        BM: Deniz tabanından kum çıkarma faaliyetleri okyanuslardaki yaşama büyük zarar veriyor
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        George Wright | BBC News

        Birleşmiş Milletler deniz tabanından çekilen kum miktarının yıllık 6 milyar tona ulaştığını ve bunun okyanuslardaki yaşama büyük zarar verdiğini açıkladı.

        Dünyada sudan sonra en çok kullanılan malzeme olan kuma, çimento ve cam üretimi için de ihtiyaç duyuluyor.

        Birlemiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bazı deniz araçlarının neredeyse birer elektrikli süpürge gibi deniz tabanındaki her şeyi çektiğini ve kumların yanı sıra balıkların beslenmesi için büyük öneme sahip mikroorganizmaları da aldığını, bu yüzden bazı bölgelerde ekosistemin tamir olması mümkün olmayabileceğini aktardı.

        Bu süreci daha yakından takip etmek için Marine Sand Watch (Deniz Kuzu Gözlemi) adı verilen ve deniz araçlarını izleyen bir yapay zeka aracı da tanıtıldı.

        UNEP’in analiz merkezinin başında bulunan Pascal Peduzzi, “Sığ deniz madenciliği ve kum çekiminin çevresel etkileri alarm verici” dedi.

        UNEP’e göre dünya genelinde her yıl 50 bin ton kum ve çakıl kullanılıyor ve bunun ortalama 6 milyar tonu denizlerden alınıyor.

        Peduzzi’ye göre bu, her gün 1 milyon çöp kamyonuna denk malzeme çekildiği anlamına geliyor.

        Deniz ekosisteminin iyileşebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Peduzzi, deniz tabanını tamamen kazıyan gemiler nedeniyle bazı bölgelerde ekosistemin geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edildiğini vurguladı.

        Kum dünya genelinde bina, yol ve baraj inşaatlarının yanı sıra güneş paneli üretiminde de kullanılıyor.

        UNEP’e göre denizden en çok kum çekilen bölgeler ise Güney Çin Denizi, ABD’nin doğu yakası ve Kuzey Denizi.

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