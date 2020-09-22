BM Genel Kurulu'nun ilk Türk başkanı Volkan Bozkır konuştu!

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BM Genel Kurulu'nun ilk Türk Genel Başkanı Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurulu Görüşmelerinde konuştu.

Kovid-19 aşılarına ilişkin çabanın artması gerektiğini belirten Bozkır, "Eğer biz kimseyi arkada bırakmama hedefimiz gerçekleştireceksek çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Kovid aşılarının adil bir biçimde dağıtılması gerekmelidir." dedi. Cinsiyet eşitliğine dikkat çeken Bozkır, "Son olarak cinsiyet eşitliği konusunda çabalarımızı artırmalıyız. Kadınlar siyasi karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilemiyor. Kadınların haklarını daha ileri seviyeye taşımalıyız. Kadınlara yönelik konferansta biz bunu dile getirdik. Eşitsizlikleri ele almamız gerekmekte.

Örgütümüzün kurucuları 75 yıl önce kararlılık sergilemişlerdi. Daha iyi bir dünyayı hedeflediler. Düşmanlıkların üstesinden birlikte gelmek istediler. Birlikte çalıştığımızda insanlık kazanıyor. Öncelikle lütfen BM'yi son derece iyi kullanın ve ikinci olarak herkesin faydasına kullanın. Biz burada daha iyi bir dünya oluşturabiliriz. Biz de bu oturumu tarihi olarak başarılı bir oturum kılabiliriz." ifadelerini kullandı.

GUTERRES'TEN KÜRESEL ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar 100 gün içinde hayata geçirme çağrısı yaptı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasında, geçen yıl dünyaya tehdit olarak sıraladığı dört küresel soruna bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da eklendiğini söyledi.

Dünyanın çığır açan bir sağlık krizi ve beraberinde getirdiği en büyük ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, ''Kovid-19, dünyanın kırılganlıklarını gözler önüne serdi.'' dedi.

Guterres, 30 yılda ilk kez yoksulluğun tekrar artmaya başladığını dile getirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaşıldığını, küresel ısınma nedeniyle gezegenin yandığını ve dünyanın stres altında gerçek liderlik arayışı mücadelesi verdiğini kaydetti.

"KOVİD-19, DÜNYANIN BUNDAN SONRA KARŞI KARŞIYA KALACAĞI SORUNLAR İÇİN PROVA"

Yaşanan salgının ise daha önce görülen hiçbir salgına benzemediğini ifade eden Guterres, ''Kovid-19, sadece bir alarm değil dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova.'' diye konuştu.

Virüsün dünyaya diz çöktürdüğünü belirten Guterres, uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini, ülkeler kendi başına hareket ettiğinde virüsün de her yöne sıçradığını aktardı.

Guterres, uluslararası toplumdan salgının başında yaptığı küresel ateşkes çağrısının 100 gün içinde hayata geçirilmesini isteyerek, ''Zaman daralıyor. Dünyanın tüm sıcak çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese ihtiyacı var. Aynı zamanda, yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.