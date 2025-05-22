BM Genel Sekreter Sözcüsü İsrail'den soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasıyla ilgili haberlerden "endişe" duyduğunu belirterek, İsrailli yetkililere olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da incelemelerde bulunan diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasıyla ilgili soruya Dujarric, "Olay hakkında bilgilendirildik. Genel Sekreter, İsrail askerlerinin, BM personeli de dahil diplomatik heyete uyarı ateşi açtığı yönündeki bu haberlerden endişe duyuyor." dedi.

Dujarric, görevlerini yapan diplomatlara hiçbir şekilde ateş açılmaması ve saldırılmaması gerektiğini belirterek, "Güvenliklerinin ve yaşamsal faaliyetlerinin her zaman saygı görmesi gerektiği açıktır. Onlara karşı herhangi bir güç kullanımı kabul edilemez." diye konuştu.

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İsrailli yetkililere olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatması çağrısında bulunan Dujarric, bulguların BM ile paylaşılmasını ve böyle bir olayın bir daha yaşanması için her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladı.