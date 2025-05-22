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        Haberler Dünya BM Genel Sekreter Sözcüsü İsrail'den soruşturma talep etti | Dış Haberler

        BM Genel Sekreter Sözcüsü İsrail'den soruşturma talep etti

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, İsrail ordusunun diplomatların da içinde yer aldığı heyete ateş açmasına ilişkin soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:25
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        BM İsrail'den soruşturma talep etti
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        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasıyla ilgili haberlerden "endişe" duyduğunu belirterek, İsrailli yetkililere olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

        İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da incelemelerde bulunan diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasıyla ilgili soruya Dujarric, "Olay hakkında bilgilendirildik. Genel Sekreter, İsrail askerlerinin, BM personeli de dahil diplomatik heyete uyarı ateşi açtığı yönündeki bu haberlerden endişe duyuyor." dedi.

        Dujarric, görevlerini yapan diplomatlara hiçbir şekilde ateş açılmaması ve saldırılmaması gerektiğini belirterek, "Güvenliklerinin ve yaşamsal faaliyetlerinin her zaman saygı görmesi gerektiği açıktır. Onlara karşı herhangi bir güç kullanımı kabul edilemez." diye konuştu.

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        İsrailli yetkililere olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatması çağrısında bulunan Dujarric, bulguların BM ile paylaşılmasını ve böyle bir olayın bir daha yaşanması için her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladı.

        İsrail'in Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata saldırısı

        Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

        Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

        Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

        Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergah belirlendiği ve bölgenin aktif çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü.

        Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı ifade edilmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

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