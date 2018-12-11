Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, " Yemen'deki hastanelerde aileler doktorların açlıktan ölmek üzere olan çocuklarını kurtarma çabalarını izliyor.'' dedi.

AA'nın ahberine göre Lowcock, BM Genel Merkezinde Yemen'deki insani duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de nüfusun yüzde 70'ni oluşturan 20 milyon kişinin açlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Yemen halkının tek isteğinin savaşın bitmesi olduğunu ifade eden Lowcock, Yemen'de hala ateşkes sağlanamadığını hatırlattı.

Ülkede ''sıcak savaşın'' devam ettiğini belirten ve savaşın neden olduğu insani krize dikkati çeken Lowcock, "Yemen'de nüfusun yüzde 70'ni oluşturan 20 milyon insan aç." dedi. Lowcock, "Yemen'deki hastanelerde aileler doktorların açlıktan ölmek üzere olan çocuklarını kurtarma çabalarını izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mark Lowcock, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen'e yardım konferansı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Husiler ve Yemen hükümeti arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 Aralık'ta başlayan müzakereler devam ediyor.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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