BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki insani yardım sisteminin çökme riskine dikkat çekti BM Genel Sekreteri Guterres, Gazzedeki insani yardım sisteminin çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bunun sonuçları çok yıkıcı olur" uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 08.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:49 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL