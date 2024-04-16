BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısını yineledi
İsrail ve İran'a itidal çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri Guterres "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir" ifadelerini kullandı
Giriş: 16.04.2024 - 01:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 01:30
İran ile İsrail arasında tansiyon yükselmeye devam ederken, uluslararası kuruluşlardan taraflara itidal çağrıları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Guterres. yaptığı son açıklamada her iki ülkeye itidal çağrısını yineleyerek "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir" diye konuştu
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