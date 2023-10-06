Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer testlere karşı uyardı - Dünya haberleri

        BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer testlere karşı uyardı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm nükleer silah sahibi ülkelere, nükleer testlere ilişkin "moratoryumu" teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Guterres, nükleer testlere karşı uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekebileceğine ilişkin açıklaması hakkında Haq, "Genel Sekreter CTBT'nin uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor." diye konuştu.

        Haq, Genel Sekreterin tüm ülkelere söz konusu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunduğunu da belirtti.

        Ülkelerin CTBT uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm nükleer silah sahibi ülkelere nükleer testlere ilişkin moratoryumu teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Guterres
        #Birleşmiş Milletler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı