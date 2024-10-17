BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline, "Siz sadece Mavi Hat'ta görev yapmıyorsunuz, barış hattının en önünde yer alıyorsunuz." mesajını verdi.

Guterres, UNIFIL personeli için bir video mesaj yayımladı.

UNIFIL personeline büyük hayranlık ve minnet duyduğunu belirten Guterres, hem kendisinin hem de ülkelerinin kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Guterres, BM personelinin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu açık şekilde belirttiğini anımsatarak, tüm tarafların BM personelini korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi.