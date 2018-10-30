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BM Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs oturumu!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde BM'nin Kıbrıs raporu kapalı oturumda görüşüldü. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Allen, "Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz" dedi

30.10.2018 - 18:52 | Güncelleme: AA

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, BM'nin Kıbrıs raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs raporu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki kapalı oturumda ilk kez görüşülüyor.

Görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Allen, Guterres'in Kıbrıs raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom ise Crans Montana'dan sonraki dönemde siyasi süreci ilerletmeye yönelik adım atılmamasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, "Ada'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir anlayış olduğunu kaydeden Antonio Guterres, "Kıbrıslıların, sadece net bir ufukta başarılabilecek kalıcı bir barışın getirebileceği ortak bir geleceği hak ettiğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Guteres, Ada'da çözümün gelecekte her Kıbrıslının koşullarını iyileştireceğine değinerek, taraflar beklentilerinden daha azını kabul etse de çözümün büyüme, refah ve geleceğe dönük güven fırsatları sunacağına işaret etmişti.

"YENİ FİKİRLERE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"

İki tarafın da müzakere konusundaki istekliliği göz önünde bulundurularak "bundan sonraki sürece aciliyet duygusuyla iyi bir şekilde hazırlanılması" gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri Guterres, yeni bir çabadan sonuç alınabilmesi için "yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceği" yorumunu yapmıştı.

Guterres, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için BM Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'den Ada'ya giderek istişarelerini sürdürmesini isteyeceğini aktarmıştı.

Antonio Guterres raporunda ayrıca, tam teşekküllü müzakerelere yeniden başlamadan önce taraflardan "başlangıç noktası" konusunda anlaşmalarını istemişti.

"Bir kez daha Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineliyorum." değerlendirmesinde bulunan Guterres, doğal kaynakların, tarafları karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etmişti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
  • Misafir 1 saat önce
    Doğalgaz ve petrolü yedirtmeyiz size
  • Misafir 2 saat önce
    kibrista ingilizlerden baska sorun yok.
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